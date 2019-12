Vierschanzentournee: Dem neuen Geiger ist alles zuzutrauen

Der Umzug vom Allgäu ins Werdenfelser Land war für die deutschen Flugkünstler am Tag nach dem Auftaktspringen der Vierschanzentournee mehr als eine normale Luftveränderung. Im 10.000-Einwohner-Örtchen Oberstdorf ist doch alles noch beschaulicher als im schon zweieinhalb Mal so viele Bewohner zählenden Garmisch-Partenkirchen. Dass die knackigen Minusgrade der letzten Nacht hier auf den Häuserdächern zart glänzendes Eis hinterlassen haben, war für Karl Geiger aber nicht der Grund für die Umzugsvorfreude. Aus Oberstdorf „bin ich noch nie zufrieden von der Tournee weggefahren“, sagte der 26-Jährige. Diesmal, beim 68. deutsch-österreichischen Flugfestival, aber schon.

Zweites Springen der Vierschanzentournee am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen

Der ganze Sonntag hatte dem Oberstdorfer Geiger ein Dauergrinsen ins Gesicht gemalt. Vor allem sein zweiter Platz im Springen hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi. „Ich war nach meinen zwei Sprüngen megahappy, das Stadion hat gebrodelt, meine kleine Schwester hat mir den Pokal gebracht – das sind so Kleinigkeiten, wegen denen ich den Tag nicht vergessen werde.“ Weil es sich aber um eine Vier- und nicht Einschanzentournee handelt, muss Geiger im Kopf schnellstmöglich umschalten und an Neujahr (14 Uhr/ZDF und Eurosport) zum Gegenangriff in Garmisch ansetzen.

Aus dem Mund von Deutschlands derzeit konstantestem Skispringer würden solche Sätze vermutlich nie herauskommen, die die Kollegen und die Trainer-Elite über Geiger von sich gaben. Ex-Bundestrainer Werner Schuster: „Wenn er das durchzieht, kann er die Tournee gewinnen.“ Auch Österreichs Andreas Felder sieht im DSV-Vorzeigespringer den potenziell ersten deutschen Gesamtsieger seit Sven Hannawald 2002: „Der Stockerlplatz wird ihm Auftrieb geben.“ Der Rückhalt von Zimmerkumpane Markus Eisenbichler, im Vorjahr Gesamtzweiter, ist Geiger ohnehin gewiss: „Ich werde den Karl unterstützen, dass alles funktioniert. Wenn Kobayashi patzt, wird er da sein.“

Geiger: „Ich habe aus den letzten Jahren gelernt“

Geiger ist vieles zuzutrauen, wenn er nun sogar schon auf der Schattenbergschanze das Podium erreicht. Dieses blieb ihm bei bisher zwölf Weltcups in Oberstdorf stets verwehrt. Platz zwölf, aber nicht mehr – da war viel mehr Geiger Sturzflug als Geiger Podestflug dabei.

„Ich habe aus den letzten Jahren gelernt“, verriet nun Karl, der Zweite. „Egal ob in Russland oder hier: Es kommt auf das Gleiche an. Ich habe geschaut, dass ich das so gut wie möglich ausblende und einfach mein Zeug mache. Das ist mir sehr gut gelungen.“ Jedenfalls deutlich besser als im Vorjahr, als er auch als formstärkster DSV-Adler zur Tournee gekommen war und am Ende Rang elf belegt hatte.

Bundestrainer Horngacher ist optimistisch für die Vierschanzentournee

Beim Skispringen entscheiden oft wenige Zentimeter beim Absprung über Fliegen oder Fallen. Bundestrainer Stefan Horngacher sieht in dem 1,83 Meter großen Geiger einen Arbeiter, für den die Anfahrt entscheidend ist, um hoch vom Bakken wegzukommen. Er macht zwar den Eindruck, dass sein Puls auch beim Heruntersausen der Schanze nicht dreistellig werden könnte, aber gerade in Garmisch ist Geiger in der Vergangenheit so manches Mal verzweifelt. Zuletzt Neujahr 2019, als er 19. wurde. „Angeblich hat er nicht so eine gute Beziehung zu Garmisch“, sagte Horngacher, „aber seit dem letzten Training hat er Freundschaft geschlossen mit der Schanze.“

Das wird wichtig sein, um die fünf Meter Rückstand auf Kobayashi aufzuholen. Der 23 Jahre alte Überflieger setzte mit Platz eins in Oberstdorf schon wieder zum vierfachen Siegesflug bei der Tournee an. Horngacher: „Ich glaube, dass es schwierig ist, erneut viermal zu gewinnen. Das werden wir ihm dieses Jahr vermiesen.“ Mit Druck kann Karl Geiger ja neuerdings gut umgehen.