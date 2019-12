Das fliegende Doppelzimmer im Skispringen

Das ist ein besonderes Outing, das Markus Eisenbichler in Klingenthal über die Lippen kam. „Ich möchte gar keinen anderen Zimmerkollegen mehr haben“, sagte der dreifache Weltmeister. Und Karl Geiger, dem diese „Liebesbekundung“ galt, nickte zustimmend. Auch der Oberstdorfer fühlt sich in der Beziehung wohl. Und das ist wichtig, denn sie übernachten häufiger zusammen in einem Zimmer als zuhause mit ihren Freundinnen. Zwischen 180 und 200 Nächte sind die Skispringer im Jahr unterwegs.

Unterschiedlicher Saisonstart

Die beiden Sportler sind gerade aber auch die Typen aus dem deutschen Team, über die am meisten gesprochen wird. Denn aus sportlicher Sicht sind sie völlig unterschiedlich in die Saison gestartet. „Wenn der eine aus unserem Doppelzimmer stottert, dann ist der andere da“, sagt Geiger. Momentan ist vor allem er da. „Er ist der konstanteste Springer“, sagt Bundestrainer Stefan Horngacher, „er war bei allen Springen und Qualifikationen unter den Top Ten.“ Dies lässt sich auch an Platz vier im Weltcup-Klassement ablesen. Trotzdem sagt Horngacher: „Bei Karl ist noch nicht da Ergebnis rausgekommen, das ihm zusteht.“ Damit meint er einen Sieg. Doch am Wochenende steht wieder die Tournee-Generalprobe in Engelberg an. Vor einem Jahr konnte Geiger dort seinen ersten Weltcup-Sieg feiern.

Formkurve zeigt nach oben

Eisenbichler feierte seinen bislang einzigen Sieg beim letzten Wettbewerb der Vorsaison. Ausgerechnet beim Skifliegen in Planica. „Dort zu gewinnen habe ich mir immer gewünscht“, sagte er, „das Ergebnis war dann hart an den Tränen.“ Doch dieses emotionale Hoch konnte der 28-Jährige noch nicht in die neue Saison mitnehmen. Zuletzt zeigte die Formkurve aber nach oben.