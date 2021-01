Offiziell: Ex-Schalker Donis Avdijaj wechselt nach Zypern

Essen. Neuer Klub für Donis Avdijaj. Kurz vor Ende des Transferfensters verlässt der Ex-Schalker den FC Emmen und wechselt nach Zypern.

Der ehemalige Bundesligaprofi Donis Avidjaj verlässt die niederländische Eredivisie und wechselt nach Zypern zum AEL Limassol FC. Wie der Klub am Sonntag offiziell verkündet hat, unterschreibt der 24 Jahre alte Offensivspieler einen Vertrag bis Sommer 2023.

Erst im November hatte Avdijaj nach einigen Monaten ohne Klub einen Vertrag beim FC Emmen in den Niederlanden unterschrieben. Für den Tabellenletzten der Eredivisie absolvierte der Linksaußen zehn Pflichtspiele (kein Tor). „Er ist nicht der geduldigste Spieler, deshalb haben wir ihm den Raum gegeben, einen anderen Verein zu finden“, kündigte Emmens Geschäftsführer Ronald Lubbers bereits am Samstag einen anbahnenden Abschied an.

Donis Avdijaj galt auf Schalke als riesiges Talent

Avdijaj zählte einst auf Schalke zu den vielversprechendsten Talenten. Vor allem im Jugendbereich machte er sich durch zahlreiche Treffer einen Namen. Daraufhin statteten die Königsblauen ihn als Teenager mit einem gutdotierten Profi-Vertrag aus - inklusive astronomischer Ausstiegsklausel in Höhe von 49 Millionen Euro. In der Bundesliga konnte sich der Offensivspieler sich bei den Gelsenkirchenern allerdings nicht durchsetzen. Er kam auf nur neun Partien (zwei Tore) in Deutschlands höchster Spielklasse.

Nach seinen Leihen zu Sturm Graz und Roda Kerkrade verließ er Königsblau im Sommer 2018 endgültig und schloss sich dem niederländischen Erstligisten Willem II an. Anschließend spielte der gebürtige Osnabrücker noch für Trabzonspor in der Türkei und den FC Heart of Midlothian (Schottland). Dort wie auch beim FC Emmen konnte Advijaj aber nie alt werden. Auf Zypern will der 24-Jährige nun seinen Spaß am Fußball zurückfinden und regelmäßig zum Einsatz kommen. (rh)