Nach Elfmetertor: Schalke-Kapitän Terodde emotional

Gelsenkirchen. Schalker Kapitän Simon Terodde trifft zum zwischenzeitlichen 3:0 für die Königsblauen - und ist besonders emotional.

Er schreit seine Emotionen raus. Mit seinem verwandelten Elfmeter zum zwischenzeitlichen 3:0 sorgt Schalke-Kapitän Simon Terodde nicht nur dafür, dass die Königsblauen gegen den VfL Osnabrück schon in der 61. Minute den Sieg klarmachen. Man merkt dem 35-jährigen Stürmer auch an, wie schwer die vergangenen Partien für ihn waren: Nach seinem Treffer, bei dem er VfL-Torwart Grill verlädt und in die linke Ecke trifft, brüllt er seine Freude heraus, reißt die Arme nach oben und lässt sich von seinen Mitspielern feiern, die ihn in die Arme schließen. Wie wichtig ihm dieser Treffer ist, kann er nicht verbergen, es sieht aus als würden auch Tränen bei dem erfahrenen Spieler fließen. Es ist eine besondere Woche für den Schalker: Erst am Donnerstag wurde er zum dritten Mal Vater und durfte sich über die Geburt seiner Tochter Tilda freuen.

Und auch die Fans, die vor dem Anpfiff von ihrer Mannschaft noch Einsatz gefordert hatten, jubelten glückselig. „Ohne Wenn und Aber - Zerreißen für 3 Punkte“, war auf einem Transparent vor der Partie zu lesen. Und die Königsblauen schienen es nicht nur den Fans, sondern auch sich selbst beweisen zu wollen.

Erste Chance für Schalke-Kapitän Terodde schon in der fünften Spielminute

Gegen den Tabellenletzten dominierten die Schalker die Partie von Beginn an. Das erste Ausrufezeichen setzte dabei Kapitän Terodde selbst: In der fünften Minute legte er den Ball nur knapp am linken Pfosten vorbei. Großer Frust, bevor die große Freude kam: In der 61. Minute war es dann so weit und auch Terodde durfte seinen ersten Treffer der Partie bejubeln.

Am Ende war es für die Königsblauen der verdiente Sieg gegen einen schwachen Gegner. Zumindest bis Samstag klettern die Königsblauen damit auf den geteilten 15. Tabellenplatz: Hansa Rostock kommt bisher ebenfalls auf 16 Punkte und eine Tordifferenz von -6 - hat allerdings auch noch eine Partie weniger gespielt als die Gelsenkirchener. Am kommenden Spieltag kommt es am Sonntag, 10. Dezember (13:30 Uhr), zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Konkurrenten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport