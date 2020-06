Triathlon Team TG Witten lädt zum Juni-Lauf ein

Witten. Die Triathleten wollen mit dem Juni-Lauf dazu motivieren, sich zu bewegen. Das Startgeld kommt einem sozialen Projekt zugute.

Die erste Juni-Hälfte ist bereits vorbei und das Revier sammelt fleißig Laufkilometer. In Zeiten des Coronavirus gehört das Laufen, Walken oder Skaten zu den beliebtesten Abwechslungen im ansonsten stark regulierten Alltag. Schuhe an und schon kann es losgehen.

Als zusätzliche Motivation hat das Triathlon TEAM TG Witten den „Wittener Juni Lauf“ ins Leben gerufen. Hier können alle Sportler ihre eigene Leistung messen und anschließend dem Veranstalter melden. Die gesamten Startfelder (3 Euro pro Lauf) kommen einem sozialen Projekt zugute.

Entweder fünf oder zehn Kilometer

Teilnehmen können alle Läufer, Geher, Walker, Skater und auch Sportler mit einem Handicap sind herzlich eingeladen. Wichtig ist nur, dass entweder fünf oder zehn Kilometer gelaufen werden. Angemeldet werden kann sich unter www.t-t-w.de/veranstaltungen.de oder unter junilauf@t-t-w.de

Mitgemacht hat auch schon Familie Braun/Smietana, die zum ersten Mal einen Wettkampf als Familie bestritten haben - samt dem vier Monate alten Sohn Leo. Als Strecke hatten sie sich die Wendestrecke am Kemnader See ausgesucht. Nora Braun lief fünf Kilometer in einer Zeit von 25:28 Minuten, ihr Freunde Sören Smietana machte mit dem Babyjogger mit und lief noch zehn Kilometer alleine.