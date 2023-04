PV Triathlon TG Witten: Fahrenson greift sich Finalplatz

Erfolgreiches Quartett: Till Erlinghagen, Luisa Rohde, Laurin Hauck und Matti Fahrenson vom PV Triathlon TG Witten starteten beim Nachwuchscup in Hamm.

Hamm. Vier Talente des PV Triathlon TG Witten starten beim Nachwuchscup in Hamm. Für wen es am Ende fast zu einem Treppchenplatz im Duathlon reichte.

Der zweite Wettkampf der Nachwuchscup-Serie der Triathleten ging in Hamm über die Bühne. Auf dem Programm stand diesmal ein Duathlon im Halbfinal-/Finalformat. Für den PV Triathlon TG Witten waren Till Erlinghagen, Matti Fahrenson, Luisa Rohde und Laurin Hauck am Start.

Das Wetter meinte es gut mit den Aktiven. Bis auf den aufbrausenden Wind bei den späteren Wettkämpfen waren die trockenen Bedingungen bei Temperaturen um die 20 Grad durchweg gut. Es gab zwei Vorläufe, bei denen sich die ersten vier bis sechs Athletinnen und Athleten plus die zwei bis drei Zeitschnellsten für das A-Finale direkt qualifizieren konnten.

Starke Leistung von Wittens Talent Matti Fahrenson

Matti Fahrenson und Till Erlinghagen starteten in der Gruppe der Schüler A/Jugend B. Es standen 800 Meter Laufen, 3,1 Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen auf dem Programm. Die ersten Sechs schafften direkt den Sprung ins A-Finale, welches Matti Fahrenson auch mit einem kontrollierten Lauf als Zweiter glückte. Till Erlinghagen in seinem ersten Jahr in dieser Startklasse sowie bei seiner Duathlon-Premiere verpasste mit Platz sieben nur knapp den direkten Finalplatz, schnappte sich aber dank seiner schnellen Zeit einen der drei weiteren Qualifizierungsplätze.



Im Finale war das Niveau nochmals höher. Aufgrund der kurzen Strecke spielte der Wechsel eine wichtige Rolle, hier kam es auf jede Sekunde an. In der zweiten Gruppe verlor Matti Fahrenson wertvolle Zeit beim zweiten Wechsel, sodass seine beiden Konkurrenten uneinholbar enteilten - so wurde es letztlich Rang fünf. Till Erlinghagen konnte dem hohen Tempo noch nicht folgen, war aber trotzdem glücklich, als er im Ziel ankam.

Nur wenige Starterinnen bei den A-Mädchen

Im Anschluss ging es für Luisa Rohde und Laurin Hauck los. Durch den Aufstieg in die Jugend A wurde nun auch ihre zu absolvierende Strecke länger: 1,2 km Lauf, 6,2 km Rad und noch mal 800 m Lauf. Die Startgruppen bildeten sich aus der Jugend A, den Junioren und der U 23, wodurch ein sehr heterogenes Starterfeld entstand. Verstärkt wurde es nochmals durch die geringe Teilnehmerinnen-Zahl bei Luisa Rohde und dem Top-Starterfeld bei Laurin Hauck. Beide absolvierten ihr jeweils zweites Rennen im B-Finale und kamen nach ordentlichen Leistungen ins Ziel.

Alle Nachrichten aus dem Wittener Lokalsport finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten