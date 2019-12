EN-Kreis. Zwei Benefizspiele am Samstag in der Schwelm-ArENa. Mit dabei Spielerinnen aus Bommern, Herbede, der SG ETSV Ruhrtal und ein Trainer aus Witten.

Mit vier Wittenerinnen: Ein Handballfest für den guten Zweck

Der Samstag in der Schwelm-ArENa soll ein großes Handballfest werden, auch eine Art Klassentreffen des westfälischen und rheinländischen Handballs – und alles für einen guten Zweck (oder eher zwei gute Zwecke). In den Hauptrollen: Ein Wittener Handballtrainer sowie mehrere Spielerinnen vom HSV Herbede, TuS Bommern und der SG ETSV Ruhrtal Witten.

Carsten Gerhartz, früher Trainer in Herbede und jetzt bei Wattenscheid 01, ist einer der Organisatoren. Er berichtet: „Die Initiative für den Benefiz-Tag ging von Torsten Düllmann aus, der für die Kinderintensivpflege Bethanien arbeitet.“

Gerhartz bekam von seinen Spielerinnen direkt Zusagen

Auf die Frage, ob er so eine Aktion mitgestalten würde, musste Gerhartz nicht lange überlegen – und stellte sich gleich eine Mannschaft zusammen. „Ich habe fünfzehn Spielerinnen angeschrieben, von dreizehn kam direkt eine Zusage.“

Zwei Spiele finden an diesem Samstag, 21. Dezember, in der Schwelm-ArENa statt: Um 15.30 Uhr spielen zwei Kreis- und Bezirksliga-Auswahlteams aus den verbänden Nordrhein und Westfalen gegeneinander. Um 18.30 Uhr steigt dann das sportliche Niveau noch, wenn die Auswahlteams ab der Landesliga aufs Parkett gehen – mit Gerhartz an der Seitenlinie.

Auch zwei Ex-Nationalspielerinnen sind dabei

Gemeinsam mit Michael Wieczorek (bis Januar Bommern-Trainer) verantwortet Gerhartz, der früher auch bei Borussia Dortmund arbeitete, das westfälische Team im zweiten Spiel. „Das Niveau dürfte sehr ordentlich sein, da auch einige ehemalige Bundesliga-Spielerinnen dabei sind.“

Aus Witten hat Gerhartz Torhüterin Dani Schabacker und ihre ETSV-Ruhrtal-Kollegin Anni Löffler in seinem Team, außerdem die Herbederin Tina Hausherr und Nicole Schmidt vom TuS Bommern.

Mit Stella Krüger (ehem. Kramer) vom PSV Recklinghausen und Sabrina Richter (TuRa Halden-Herbeck) stehen auch zwei Ex-Nationalspielerinnen im Team.

Am Dienstag trainierte das Team erstmals zusammen

„Einige Spielerinnen kennen sich natürlich gut, andere noch nicht“, berichtet Gerhartz, der die Mannschaft am Dienstag bei einem Test gegen Teutonia Riemke zum ersten Mal komplett um sich hatte – Samstag geht es dann gegen das Nordrhein-Team.

„Das wird eine tolle Sache – und für den guten Zweck wäre es natürlich super, wenn die Halle möglichst voll ist“, so Gerhartz.

Wofür der Erlös der Benefizspiele verwendet wird

er Erlös geht an die mobile Kinderintensivpflege Bethanien aus Dortmund und das Bergische Kinder- und Jugendhospiz. Rund um die Spiele wird es etwas Programm und eine Tombola geben, der Eintritt beträgt für Erwachsene 12 Euro, für Kinder (ab drei Jahren) 8 Euro.

Der Kader des Westfalen-Teams: Dietrich, Yvi; Hausherr, Tina; Koopmann, Jule; Krüger, Stella; Löffler, Anni; Messarius, Anne; Richter, Sabrina; Schabacker, Dani; Schmidt, Nicole; Stallmann, Caro; Stallmann, Vero; Stens, Zoe; Taron, Pauline.