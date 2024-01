Region Nach dem 24:23-Sieg des HSV Herbede über Herne ist das Viertelfinale des Handball-Kreispokals komplett. Alle Spiele der Männer und Frauen stehen.

Nachdem die Handballer des HSV Herbede, die in der Landesliga-Staffel 4 auf dem vorletzten Tabellenplatz liegen und um den Klassenerhalt bangen, am Mittwochabend ihr Achtelfinale im Kreispokal-Wettbewerb gewonnen haben, ist das Viertelfinale komplett.

Die Mannschaft von Trainer Marko Weiß setzte sich in der Jahnhalle mit 24:23 (8:13) gegen den Oberligisten HC Westfalia Herne durch, der allerdings mit seiner zweiten Mannschaft nach Witten gekommen war, die in der Bezirksliga Ruhrgebiet hinter der DJK Westfalia Welper auf Rang zwei liegt.

Der HSV Herbede trifft auf Verbandsliga-Absteiger HSC Haltern-Sythen

In der Runde der letzten acht Teams des Kreises Industrie müssen die Herbeder nun bei Oberliga-Absteiger HSC Haltern-Sythen antreten, der aktuell in der Verbandsliga-Staffel 1 mit 7:13 Punkten den elften Tabellenplatz einnimmt.

Der Tabellensechste der Bezirksliga Ruhrgebiet, der VfL Hüls (8:8), trifft auf die ETG Recklinghausen, die in der Landesliga-Staffel 3 auf Rang drei liegt (18:6). Diese Begegnung ist bereits terminiert und wird am 24. Februar (Samstag) um 18 Uhr in der Marler Leokamp-Halle angepfiffen.

Derby bei den Frauen: HSG Hattingen-Sprockhövel gegen HSC Welper

In den weiteren Paarungen, die alle bis zum 3. März ausgetragen werden müssen, treffen sich zum einen in einem Duell zweier Landesligisten aus der Staffel 3 der Hertener Tabellenzweite SV Westerholt (19:5) und der Tabellenzehnte HSG DJK Rauxel-Schwerin (6:18) sowie zum anderen der Kreisliga-Dritte TV Gladbeck (18:6) und der Bochumer Verbandsliga-Absteiger SV Teutonia Riemke, der Tabellensechste der Landesliga-Staffel 4 (12:12).

Die Begegnungen für das Viertelfinale des Frauen-Kreispokals sehen wie folgt aus: SuS Olfen (Kreisliga) – TuS Bommern (Verbandsliga) – 3. Februar (Samstag, 19 Uhr); HSG DJK Rauxel-Schwerin (Kreisliga) – HSC Haltern-Sythen (Verbandsliga); HSG Hattingen-Sprockhövel (Kreisklasse) – HSC Welper (Kreisliga); VfL Gladbeck (Landesliga) – SV Teutonia Riemke (Oberliga).

