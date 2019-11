Die Favoritenrolle begleitet TuS Bommern zu Schalke 04 II

Bommern. In der zweiten Kreispokal-Runde tritt der TuS Bommern am Donnerstag als klarer Favorit bei der Reserve des Oberligisten FC Schalke 04 an.

In der Verbandsliga läuft es für die Handballer des TuS Bommern derzeit ganz nach Wunsch. Nach acht Spielen steht noch immer kein Minuspunkt auf dem Konto der Mannschaft von Trainer Ingo Stary. Die sich nun einer anderen Aufgabe widmen muss. Am Donnerstag (21. November; 20 Uhr) sind die Grün-Weißen im Pokalwettbewerb des Handballkreises Industrie bei der Zweitvertretung des FC Schalke 04 gefordert.

Linkshänder Tarlinski wird in Gelsenkirchen geschont

In der Sporthalle Schürenkamp sind die Wittener gegen den Bezirksligisten klarer Favorit - obwohl der TuS-Coach auf einige Stammspieler wird verzichten müssen. So plant Ingo Stary nicht mit Thomas Faeseke, Nils Leicht, Niklas Polakovs und Felix Groß, die beruflich eingespannt oder im Kurzurlaub sind. „Darüber hinaus werden wir wohl Marcel Tarlinski schonen. Trotzdem: Wenn wir an solch einem Wettbewerb teilnehmen, wollen wir natürlich auch gewinnen“, hofft der Trainer auch gegen die Königsblauen auf einen Sieg.

Die Gelsenkirchener haben es vor kurzem in der Punktspielserie mit der zweiten Mannschaft des TuS Bommern zu tun gehabt, dort reichte es nach klarem Pausenrückstand am Ende zu einem leistungsgerechten 23:23. Für den TuS Bommern ist es in Runde zwei der erste Pokalspiel-Einsatz im Kreis Industrie, in den der Club vor dieser Saison gewechselt war.