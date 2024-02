Witten. Eine Vielzahl bester Torchancen lässt die Knapp-Elf aus. Die Gäste vom FC Neuruhrort bedanken sich und gewinnen glatt. Ein Ex-Hevener trifft.

Am liebsten hätte er vermutlich wieder selbst die Fußballschuhe übergestreift. Für Maik Knapp, den ehemaligen Oberliga-Akteur und jetzigen Trainer des Bezirksligisten TuS Heven 09, war nur schwer zu ertragen, wie viele Chancen sein Team am Sonntag beim 1:4 (0:1) gegen den FC Neuruhrort liegen ließ. „Ich weiß nur eins: Unter der Woche werden wir Torschusstraining machen, bis die Oberschenkel platzen“, kündigte er knurrig an.