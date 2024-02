Witten. Bei einem Turnier in Schweden hat die Wittenerin ihre Rivalinnen sicher im Griff. KSV räumt bei Landesmeisterschaften in Aachen ab.

Der TV Aachen-Walheim war Ausrichter der NRW-Meisterschaften der Männer und U 14 im Freistil-Ringen sowie der Frauen. Einmal mehr konnten sich die Akteure des KSV Witten 07 glänzend präsentieren, sammelten sie doch gleich viermal Gold und je einmal Silber und Bronze.

Titel Nummer eins ging an Emin Salviz, der in der 74-kg-Kategorie antrat. Fünf Kämpfe hatte er zu absolvieren, fünfmal verließ er als Sieger die Matte. Mit einem Aufgabesieg, zwei Punkterfolgen und einem Sieg mit technischer Überlegenheit erreichte er das Finale. Gegen Sean Ullrich aus Walheim gelang ihm ein Schultersieg und somit der Titel samt DM-Qualifikation für den jungen Wittener.

NRW-Titel gehen an Emin Salviz und Gregor Eigenbrodt

Die zweite Meisterschaft gelang Gregor Eigenbrodt (79 kg), auch er gehört noch den Junioren an. Sein Auftritt war überragend, denn in den vier Vorrundenkämpfen gelangen ihm vier Überlegenheitserfolge mit je 10:0-Punkten. Auch im Finale war er technisch überlegen, doch gegen seinen Rivalen Djandigov (Kelmis) gab er beim 12:2 die ersten beiden Zähler ab.

Vor einem weiteren Titel in der Männerklasse 70 kg stand Roman Pylypenko nach vier Überlegenheitssiegen in der Vorrunde: Mit je 10:0-Zählern fertigte er die vier Gegner ab. Im Finale allerdings musste der junge Ukrainer beim 0:11 die Überlegenheit seines Gegners Nialmamedov (Köln-Mülheim) anerkennen.

Keine großen Widerstände für Viviane Herda auf dem Weg zum Titel

Einen guten fünften Rang erkämpfte Justus Eigenbrodt (66 kg). In seinen fünf Begegnungen gewann er zweimal auf Schultern, einmal unterlag er nach Punkten und einmal technisch. Im Finalkampf um Rang fünf wurde er Aufgabesieger gegen Karimov (Walheim). In der gleichen Gewichtsklasse wurde Mujtaba Faizi bei einem Sieg und zwei Niederlagen Neunter.

In den Frauenwettkämpfen war Viviane Herda (62 kg) einmal mehr nicht zu schlagen. In ihren beiden Begegnungen gelangen ihr zwei glatte Siege: zunächst ein Schultersieg, als sie bereits mit 10:0 führte, danach ein Überlegenheitssieg (10:0 gegen eine Krefelderin). Die Wittenerin holte Gold, war eine Klasse für sich.

In Schweden feierte Lotta Englich (M.) vom KSV Witten 07 in der Klasse bis 73 Kilogramm einen überlegenen Turniersieg. © KSV Witten 07 | KSV Witten 07

In der Jugendkategorie U 14 sprangen für den KSV-Nachwuchs zwei Podestplätze heraus. Ian Aswaldt (41 kg) gewann seine beiden Kämpfe und wurde damit Landesmeister. Auf den Bronzerang kämpfte sich Leonel Kaufmann (35 kg; zwei Siege und zwei Niederlagen). Knapp am Treppchen vorbei schrammte John Morania (80 kg) als Vierter, Yamin Alwidian wurde in der gleichen Klasse Fünfter. Das gelang auch Armirkhan Avtaev (48 kg) trotz dreier Siege bei zwei Niederlagen. Bis 48 kg kam Imron Iskandorov auf Rang sieben, Joel Stanglow wurde Achter.

Eindrucksvoller Turniersieg in Schweden für Wittens Lotta Englich

Auf internationalem Terrain bewegte sich einmal mehr Wittens Jugendringerin Lotta Englich: Sie startete mit der deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaft beim schwedischen Traditionsturnier „Klippan Lady Open“ und brachte nach dem Sieg bei den österreichischen „Flatz Open“ vor zwei Wochen einen weiteren Sieg mit in die Ruhrstadt.

Englich trat in der 73-kg-Kategorie der Altersklasse U 17 an, musste zweimal ringen. Zunächst traf sie auf US-Ringerin Alexandra Alli, die sie im zweiten Kampfabschnitt mit 10:0 technisch besiegte. Runde zwei führte sie gegen die Schwedin Hera Berglund. Der Kampf war bereits im ersten Abschnitt beendet, als dem KSV-Talent beim Stand von 6:0 ein Schultersieg gelang. Damit zeigte die KSV-Ringerin, die das Sportinternat Knechtsteden in Dormagen besucht, dass sie für die weiteren internationalen Meisterschaften des Jahres gut gerüstet ist.

Überlegene Landesmeisterin in ihrer Gewichtsklasse: Viviane Herda (re.) vom KSV Witten 07 dominierte in Aachen nach Belieben. © Wetter / Herdecke | Oliver Stach

