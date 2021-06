Trikots zu gewinnen: Die WAZ unterstützt 20 Fußballteams

Ruhrgebiet. Die WAZ belohnt das Engagement der Fußballvereine im Ruhrgebiet mit 20 Sätzen Jugend-Fußballtrikots. Mitmachen ist ganz einfach.

Trainer, AG-Leiter und fußballbegeisterte Eltern aufgepasst: Gemeinsam mit 11Teamsports unterstützt die WAZ den Jugendfußball im Ruhrgebiet mit 20 Jugend-Trikotsätzen.

Und so geht’s: Insgesamt 20 Trikotsätze für Kinder- und Jugendfußballmannschaften werden über ein Gewinnspiel verschenkt. Bewerben können sich Teams der D- bis G-Jugend ab sofort bis zum 4. Juli 2021 – eine Online-Abstimmung und ein Jury-Votum entscheiden dann, welche Teams sich über neue Trikots der Marke Nike freuen dürfen.

Diese Aktion ist Teil des regionalen Engagements der WAZ. Die WAZ unterstützt damit die Amateur-Vereine, die sich so großartig für den Nachwuchs vor Ort einsetzen und einen sehr wichtigen Beitrag zur positiven Entwicklung der Kinder und Jugendlichen leisten.

So läuft die WAZ-Trikotaktion ab:

Ab sofort bis zum 4. Juli können sich alle Vereine aus dem WAZ-Verbreitungsgebiet einfach per Mail bewerben. Vom 12. bis 18. Juli läuft dann ein Online-Voting unter allen Leserinnen und Lesern – einmal täglich kann man für „seinen“ Verein abstimmen.

Foto: WAZ

Im Anschluss an die Publikumsabstimmung stimmt eine Jury aus Mitgliedern der Chefredaktion, der Sportredaktion und des WAZ-Marketings über die Bewerbungen ab – das Gesamtergebnis setzt sich dann aus dem Online-Voting (70%) und dem Jury-Voting (30%) zusammen.

Die 20 Gewinner werden noch im Juli benachrichtigt, damit die Trikots zur neuen Saison auf jeden Fall startklar sind. Zum Trikotsatz gehören Trikots, Hosen und Stutzen der Marke Nike (zehn Feldspieler und ein Torwarttrikot). Die Gewinner-Mannschaften können sich die Farben und den Aufdruck des Mannschaftsnamens aussuchen, alle Trikots tragen außerdem eine Spielernummer, ggf. das Vereinslogo sowie das WAZ-Logo.

So können Vereine mitmachen:

Teilnehmen können alle Fußballvereine aus dem Verbreitungsgebiet der WAZ (eine Mannschaft von der D- bis G-Jugend pro Verein). Schreibt einfach eine kurze Mail an marketing@waz.de, in der ihr erklärt, was euren Verein außergewöhnlich und für das Viertel oder den Stadtteil besonders wichtig macht. Gerne könnt ihr von speziellen Aktionen berichten oder was ihr für die Zukunft plant.

Zu eurer vollständigen Bewerbung gehören:

ein Mannschaftsfoto (achtet bitte auf das Einverständnis der Eltern)

einen Satz, der euren Verein möglichst gut beschreibt (für die Online-Abstimmung)

einen etwas längeren Text, in dem ihr kurz das Engagement und die Bedeutung für Viertel oder Stadtteil zusammenfasst (für die Jury).

Klickt hier für eure Mail an marketing@waz.de.

Die WAZ wünscht allen Vereinen und Mannschaften viel Glück und viel Erfolg!

Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Das sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen:

§1 Wettbewerb

1. Der Wettbewerb WAZ Trikot Verlosung wird im Auftrag der FUNKE MEDIEN NRW GmbH, (nachfolgend auch „WAZ“), (Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen) durchgeführt und veranstaltet. Die Preise werden von der WAZ ausgelobt.

2. Teilnahmeberechtigt sind alle Fußballvereine aus dem Verbreitungsgebiet der WAZ. Jeder Verein darf sich aber nur mit einer Kinder- oder Jugendmannschaft der Altersklasse D-G anmelden.

3. Der Wettbewerb dauert vom 14. Juni 2021 bis 11. Juli 2021 und ist in zwei Abschnitte unterteilt: Eine Bewerbungsphase und einer Abstimmungsphase.

4. Ab dem 14. Juni 2020 findet eine Bewerbungsphase ohne Abstimmfunktion statt, in der Bewerbungen um einen Satz Trikots eingereicht werden können. Jede Bewerbung wird von dem WAZ Marketing manuell geprüft und erst im Anschluss an diese Prüfung online freigeschaltet, sofern keine offensichtlichen Ausschlussgründe gemäß § 2 dieser Teilnahmebedingungen vorliegen. Je Verein ist lediglich eine Bewerbung möglich, wobei mehrere inhaltlich zusammenhängende Projekte in einem Profil präsentiert werden können. Nach erfolgter manueller Freischaltung kann für den jeweiligen Teilnehmer mit Beginn der Abstimmungsphase abgestimmt werden.

5. In der Abstimmungsphase vom 12. Juli 2021, 10 Uhr, bis 18. Juli 2020, 23 Uhr, kann täglich und ohne Angaben persönlicher Daten abgestimmt werden.

6. Das Ergebnis der Publikumswahl wird durch ein Juryvotum ergänzt, wobei sich das Endergebnis zu 70 % aus der Platzierung in der Publikumswahl und zu 30 % aus dem Juryvotum zusammensetzt. Die Gewinner werden in der KW 29 benachrichtigt und in der WAZ bekannt gegeben. Es können 20 Vereine gewinnen.

7. Die Gewinner erhalten je einen Trikot Satz für ihre Kinder- oder Jugendmannschaft mit Beflockung.

§ 2 Ausschlussgründe für Teilnehmer vom Wettbewerb

1. Teilnehmer, die materielle Anreize wie beispielsweise kostenlose Mitgliedschaften oder Preisgelder für die Stimmabgabe in Aussicht stellen, können vom Wettbewerb ausgeschlossen werden.

2. Teilnehmer, die die Teilnahmebedingungen unter §1 Absatz 2 nicht erfüllen sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.

3. Teilnehmer, die diskriminierendes, menschenverachtendes und/oder rassistisches Gedankengut kommunizieren oder das Persönlichkeitsrecht verletzende Hintergründe erkennen lassen, werden ausnahmslos vom Wettbewerb ausgeschlossen. Hier gibt es keinerlei Toleranz.

4. Teilnehmer, die offensichtlich radikale und illegale Ziele verfolgen sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.

5. Teilnehmer können vom Wettbewerb sofort oder nachträglich aus wichtigen Gründen ausgeschlossen werden. Dies ist insbesondere der Fall bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen sowie bei versuchter oder vollendeter Manipulation des Wettbewerbs oder versuchter Störung oder Beeinflussung des ordnungsgemäßen Wettbewerbsablaufs. Dies kann ggf. die Aberkennung eines Preises zur Folge haben.

§ 3 Verschiebung des Wettbewerbs

1. Wir behalten uns vor, den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu verschieben, abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit machen wir insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs nicht gewährleistet werden kann.

§ 4 Haftung

1. Für Sach- und/oder Rechtsmängel an dem Gewinn haftet die Funke Medien NRW GmbH.

2. Die Funke Medien NRW GmbH nur für vorsätzlich oder grob fahrlässige oder durch die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten verursachte Schäden. Dies gilt nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit.

§ 5 Datenschutz

1. Für die zur Registrierung erforderlichen Daten im Sinne dieser Teilnahmebedingungen gilt die Datenschutzrichtlinie des Wettbewerbs, welche hier abrufbar ist.

2. Bei der Anmeldung zum Wettbewerb erklären sich die Bewerbenden damit einverstanden, über den Ablauf des Wettbewerbs und über Folgewettbewerbe per E-Mail an die bei der Bewerbung angegebene E-Mail-Adresse informiert zu werden.

3. Die Funke Medien NRW GmbH haftet nur für vorsätzlich oder grob fahrlässige oder durch die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten verursachte Schäden. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit oder in Fällen gesetzlich zwingender Haftungstatbestände wie zum Beispiel nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 6 Unzulässige Inhalte

1. Die Teilnehmer verpflichten sich mit ihrer Teilnahme, nur Bilder in ihrem Profil zu verwenden, die keine Rechte Dritter (Recht am eigenen Bild, Urheberrechte, Markenrechte, allgemeines Persönlichkeitsrecht) verletzen. Des Weiteren dürfen nur Bilder verwendet werden, die keinen unzulässigen Inhalt aufweisen. Unzulässigkeiten sind im Folgenden aufgeführt:

Recht am eigenen Bild: Wegen der ansonsten möglichen Verletzung von Urheber-, Persönlichkeits-, Kunst- oder Markenrechten dürfen Aufnahmen von Personen, Markenartikeln oder öffentlichen Gebäuden erst dann verwendet werden, wenn die Betroffenen die Nutzung bewilligt haben bzw. wenn die Zustimmung der Berechtigten eingeholt wurde. Abbildungen von Kindern dürfen in den Profilen nur genutzt werden, wenn die Einwilligung der Eltern vorliegt.

Urheberrechte: Logos, Texte, Fotos, Bilder, Grafiken etc. dürfen nur benutzt werden, wenn die Teilnehmer zur Nutzung berechtigt sind. Dies ist dann der Fall, wenn die Teilnehmer diejenigen sind, die das Foto angefertigt haben oder wenn sie die Zustimmung des Fotografen oder des sonstigen Berechtigten eingeholt haben. Gescannte Fotos aus Zeitungen, Büchern, etc. und Fotos aus anderen Internetseiten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Zustimmung des Berechtigten nicht hochgeladen werden. Entsprechendes gilt für alle urheberrechtlich geschützten Werke, seien es Texte, Bilder, Logos, Grafiken, etc. Auch diese dürfen nur hochgeladen werden, wenn die Teilnehmer sich vorher die entsprechenden Nutzungsrechte vom Urheber oder sonstigem Berechtigen eingeholt haben.

2. Im Falle einer potentiellen Verletzung der Rechte Dritter, werden die Inhalte unverzüglich und ohne vorherige Anhörung des jeweiligen Teilnehmers bis zur Klärung des Sachverhalts von der Website entfernt. Sollten Sie eine Verletzung von Bild- oder Persönlichkeitsrechten melden wollen, senden Sie bitte eine Nachricht an marketing@waz.de.

3. Im Falle von Verstößen gegen § 6 dieser Bedingungen, stellen die Teilnehmer die WAZ von allen Ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern frei, die diese Dritten gegenüber der WAZ wegen entsprechenden Verletzungen bzw. Verstößen der von den Teilnehmern zur Verfügung gestellten Werke gegen § 6 dieser Bedingungen gegenüber der WAZ geltend machen.

§ 7 Sonstiges

1. Die Teilnehmer des Wettbewerbs können von der Funke Medien NRW GmbH namentlich und/oder mit Bild veröffentlicht werden. Mit der möglichen Verwendung des Bildmaterials erklärt sich jeder Teilnehmer mit dem Absenden seiner Bewerbung einverstanden.

2. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

3. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.

4. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

5. Inhaltlich verantwortlich für die Veranstaltung und Durchführung des Wettbewerbs:Funke Medien NRW GmbH, WAZ Marketing, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen.

