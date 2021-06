Transfer-Hammer: Nico Klaß kehrt zu RW Oberhausen zurück

Oberhausen. Vor einem Jahr verließ Nico Klaß Rot-Weiß Oberhausen Richtung Eintracht Braunschweig. Nun kehrt der 24-Jährige zu den Kleeblättern zurück.

Die Kaderplanungen bei Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen schreiten weiter voran. Nun kehrt ein ehemaliges Kleeblatt nach einem Jahr zurück an die Lindnerstraße – und das mit der Erfahrung von 15 Spielen in der 2. Bundesliga. Nico Klaß wird die Defensive von RWO weiter verstärken.

Der heute 24-jährige Duisburger durchlief die gesamte Jugendabteilung des MSV Duisburg bis er sich 2016 im ersten Seniorenjahr dem niederrheinischen Oberligisten TV Jahn Hiesfeld anschloss. Von den „Veilchen“ ging es für Klaß weiter an die Lindnerstraße. Bei den Kleeblättern machte er mit guten Leistungen weiter auf sich aufmerksam und erarbeitete sich einen Kontrakt beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig.

Nico Klaß: „Die Verbindung ist nie abgerissen“

Nun kehrt Klaß mit der Erfahrung von 15 Profispielen in Liga zwei zurück. „Nico hat auch in dem Jahr in Braunschweig noch einmal Fortschritte gemacht“, sagt RWO-Sportchef Patrick Bauder. „Als wir gehört haben, dass er wieder in Heimat möchte, haben wir sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, ihn zurück nach Oberhausen zu holen. Wir werden mit Nico wieder sehr viel Spaß haben.“

„Oberhausen war eine wichtige Station in meiner Laufbahn“, sagt Klaß. „Die Verbindung ist nie abgerissen. Ich habe den Weg des Vereins weiter verfolgt und freue mich, dass ich nach guten Gesprächen mit Patrick Bauder und Mike Terranova wieder ins Stadion Niederrhein zurückkehren kann. Ich bin heiß auf die kommende Spielzeit und freue mich, schon bald wieder vor unseren Fans erfolgreich zu sein.“

Klaß wird wieder mit der Rückennummer 14 auflaufen

Nico Klaß wird – wie in der Vergangenheit auch – wieder mit der Rückennummer 14 auflaufen.

Nach Fabian Holthaus (Viktoria Köln), Anton Heinz (SV Lippstadt), Jan-Lucas Dorow (Rot-Weiss Essen) und Manuel Kabambi (FC Wegberg-Beck) ist Klaß der fünfte externe RWO-Neuzugang. Daneben wird Joey Gabriel aus der Kleeblatt-U19 hochgezogen.

