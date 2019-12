Radsport RSV Blau-Gelb zieht zum BKV an die Solbadstraße

Oberhausen. Der Radsportverein Blau-Gelb Oberhausen hat sich dem Betriebssport-Kreisverband-Oberhausen angeschlossen, bleibt aber als Verein eigenständig.

Der Radsportverein Blau-Gelb 1928 hat sich nach mehreren Gesprächen dem Betriebssport-Kreisverband-Oberhausen angeschlossen, bleibt aber als Verein eigenständig. In diesem Zuge verlassen die Radler ihr Vereinsheim an der Ankerstraße in Oberhausen–Borbeck zum 31. Dezember 2019, wo sie 35 Jahre beheimatet waren.

Bereits im vergangenen Sommer bekamen sie vom BKV neue Räumlichkeiten (Verbandshaus und Garagen) an der Sportanlage an der Solbadstraße zur Verfügung gestellt. Das war mit viel Arbeit für etliche Vereinsmitglieder verbunden, ist aber inzwischen so gut wie abgeschlossen.

Logistischer Aufwand erheblich verringert

Für die Radler ist das eigentlich keine neue Heimat, da die Radwanderer beim Radtreff am Ruhrpark ihre Touren schon seit langer Zeit von der Solbadstraße starten. Auch der Oberhausener Mountainbike-Tag findet im Ruhrpark statt, weswegen der logistische Aufwand künftig erheblich verringert werden kann.

Somit lag die Entscheidung nahe, den Vereinssitz an die Stätte der sportlichen Aktivitäten zu verlegen. Die Zusammenarbeit zwischen BKV und RSV Blau-Gelb kann nun am neuen Standort gedeihen. Das Ganze kam zustande, weil der Spielbetrieb auf dem Sportplatz Solbadstraße eingestellt wird, die alten Gebäude abgerissen und die Sportanlage dem Ruhrpark zugeführt wird.

Der Spielbetrieb der Fußballabteilung soll dann komplett zum Buchenweg verlegt werden, da diese Sportanlage zum Jahresende 2020 nach heutiger Planung fertiggestellt wird. Die Betriebssport-Vereine BSG Dellerheide und BSG Eintracht Waldhuck sind dort schon seit Jahren beheimatet.

Für den weiteren Verbleib des BKV Oberhausen und der Radler auf dem verbleibenden Verbandsgelände müssen noch einige Umbauarbeiten durch die Stadt Oberhausen in Gang gebracht werden. Das betrifft eine Einfriedung und sanitäre Anlagen für den Bereich des Verbandshauses.

Dieses wurde in einem Gespräch mit dem Stadtsportbund und der Stadt Oberhausen diskutiert und in Aussicht gestellt. Die Beteiligten BKV und RSV freuen sich auf die nächste Gesprächsrunde mit den Vertretern von Stadt und Sport, damit die Neuausrichtung an der Solbadstraße voranschreiten kann.