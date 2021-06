Kevin Engler wagt den Härtetest bei der EM in Dänemark

Oberhausen. Kevin Engler, Triathlet im RWO-Endurance-Team, hat sich dieses Jahr die WM vorgenommen. Zuvor geht es aber am Wochenende nach Dänemark zur EM.

Kevin Engler (Jg. 92) vom RWO-Endurance-Team qualifizierte sich im Mai für die 70.3 Ironman-Weltmeisterschaft in Utah (USA). Die will er gemeinsam mit seinem Teamkameraden Timo Schaffeld angehen, der sich demnächst beim Lanzarote-Ironman beweisen will. Schon an diesem Wochenende jedoch geht Engler beim Ironman European Championsship 70.3 im dänischen Helsingør an den Start. In der Nähe des legendären Schlosses Kronborg nahe Kopenhagen findet Sonntag einer der ersten Präsenz-Wettbewerbe statt.

Dort wird er versuchen, seine guten Trainingsleistungen „in echt“ umzusetzen. Denn die Qualifikation für Utah lief virtuell und unter Aufsicht. Er bestritt die Ironman-Mitteldistanz (1900 Meter Schwimmen, 90 km Rad und 21,09 km) in 4:15:55 Stunden und erreichte den sechsten Platz in der Gesamtwertung und Platz zwei der AK 25-29.

Die Vorbereitung fürs Schwimmen war nicht vorhanden, da der Einstieg ins Training durch die siebenmonatige Schließung der Schwimmbäder erst zwei Wochen vorher beginnen konnte. Trotzdem liefen die 1900 Meter gut und wurden in 30:24 Minuten beendet. Engler schwamm diese im Freibad in Coesfeld, da im Mai nur dieses Freibad geöffnet hatte.

Online und unter Aufsicht

Die 90 km Rad mussten online unter Aufsicht durchgeführt werden. Der Schiedsrichter schaltete sich mit auf die Plattform und beaufsichtigte gleichzeitig vier Starter, die über die vorgegebene virtuelle Strecke in Chattanooga/Tennessee USA ihre Radperformance unter Beweis stellten. Die 90,01 Kilometer mit knapp 1000 Höhenmetern beendete er in sehr guten 2:21:12. Für den Halbmarathon wählte er das Stadion Sterkrade aus. Er lief die ersten Runden engagiert an, musste ab Kilometer 13 dann dem schnellen Anfangstempo Tribut zollen, biss sich aber in 1:24:08 durch.

Nach einer Woche kam die E-Mail, dass Engler sich mit seiner Leistung für die Ironman-WM 70.3 qualifiziert hat. Trotz der ersten Freude haderte er mit der Zusage. Startgebühr, Flug und Unterkunft sind teuer. Doch die Möglichkeit an einer WM teilzunehmen, dies mit seinem Freund und Vereinskollegen Timo Schaffeld, entschied für den Start.

Von Football auf Triathlon umgesattelt

Engler spielte zunächst Football, und vor zwei Jahren Richtung Triathlon um. Im Endurance-Team lief er erste Intervalle auf der Bahn zu laufen, lernte Kraulen beim Schwimmen und wurde von Schaffeld mit der Leidenschaft zum Rennrad angesteckt. In der Uni Köln hatte er die Möglichkeit sich einer Studie für eine Doktorarbeit zum Thema Triathlon Sport anzuschließen, wurde gefördert und trainierte unter medizinischer Aufsicht.

