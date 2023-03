Skateboarden für Anfänger: Tipps von Profi Pasquale Zollino

Profi-Skateboarder Pasquale Zollino macht einen Kickflip (Eine 360-Grad-Rotation des Skateboards um die eigen Achse) in seinem Heimat-Park in Oberhausen.

Mülheim/Oberhausen. Ihr wolltet schon immer wissen, wie ihr am besten mit Skateboarding anfangt? Profi-Skater Pasquale Zollino erklärt worauf es beim skaten ankommt.

Die Trendsportart Skateboarding wird immer populärer, spätestens seit den Olympischen Spielen in Tokio. Und auch im Ruhrgebiet wird der Sport immer häufiger betrieben.

Der Oberhausener Pasquale „Kalle“ Zollino ist inzwischen Profi-Skater für die Marken Thrill Skateboards und Blue Tomato, und betreut die beiden Mülheimer Brüder Johan und Caspar Schneider. Im Interview gibt er wertvolle Tipps.

Was macht Skateboarding für Sie aus?

Pasquale Zollino: Skateboard fahren ist ein großer Teil meines Lebens, es gibt mir immer die Möglichkeit Freunde zu treffen und das überall auf der Welt. Es zwingt mich, über meine eigenen Grenzen zu gehen. In den letzten Jahren habe ich mich sehr stark auf das Contest fahren fokussiert, mit vielen Erfolgen. Wie zum Beispiel der Sieg der Ostdeutschen Meisterschaft in Leipzig, der Sieg in Düsseldorf beim Best Foot Forward und am Ende des Jahres die Teilnahme bei Tampa AM in Florida, was ein hoch angesehener Contest im Skateboarding ist. Um es kurzzufassen, Skateboarding ist nicht nur eine Art zu leben, es lässt mich meine Umgebung anders erleben, an mir zu arbeiten und Freunde zu treffen, dafür bin ich dankbar.

Was würden Sie Anfängern mit auf den Weg geben?

Natürlich sind Erfolge etwas Schönes, aber der Spaßfaktor sollte an erster Stelle stehen. Also genießt die Zeit mit euren Freunden und geht einfach raus und skatet.

Die Mülheimer Caspar und Johan Schneider zeigen ihre Tricks Die Mülheimer Caspar und Johan Schneider zeigen ihre Tricks Die Brüder Johans (in beige) und Caspar Schneider trainieren in der Open Airea in Oberhausen. Dabei werden sie von Pasquale Zollino unterstützt. Foto: Christoph Wojtyczka

Was für ein Skateboard bzw. was für ein Skateboard-Setup würden Sie zu Beginn empfehlen?

Es ist wirklich einfach nur ein guter Tipp von mir: Geht in einen Skateshop und lasst euch da vernünftig beraten. Einfach einen blinden Kauf zu machen, grade beim ersten Board, führt meistens zu einem zweiten Mal kaufen. Mit einem Komplettboard aus einem Skateshop ist man gut bedient. Es ist qualitativ gut und preislich fair. Lasst euch einfach beraten.

Wer sich auf Instagram von den Fähigkeiten der drei überzeugen möchte findet alle Videos und Fotos unter 2skaterebels_johan, 2skaterebels_caspar und zollinokino.

