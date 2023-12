Null-Punkte-Start: HTC Uhlenhorst verliert gleich doppelt

Mülheim. Die Damen des HTC Uhlenhorst haben sowohl gegen Bonn, als auch gegen Raffelberg verloren. Was das für die kommenden Aufgaben bedeutet.

Im Rennen um den dritten Platz im Westen mussten die Damen des HTC Uhlenhorst gleich zum Start in die neue Saison zwei Rückschläge verkraften. Sowohl das Heimspiel gegen den Bonner THV (1:3), als auch das Gastspiel beim Club Raffelberg (1:3) gingen verloren.

Damit liegen die Mülheimerinnen nach zwei Spielen auf dem fünften Platz, je drei Punkte hinter Raffelberg und Bonn, punktgleich mit dem Schlusslicht Crefelder HTC. Vorne haben sich bereits die favorisierten Teams des Düsseldorfer HC und von Rot-Weiss Köln eingenistet.

HTC Uhlenhorst: Clococeanu-Tore reichen nicht

Zwei Tore erzielten die Uhlenhorsterinnen am ersten Wochenende der neuen Saison – zwei Mal hieß die Schützin Elena Clococeanu. Gegen Bonn am Freitagabend traf sie in Minute 40 zum zwischenzeitlichen 1:2, am Sonntag hatte ihr Treffer nach 54 Minuten zum 1:3 Endstand ebenfalls nur statistischen Wert.

Vor der Saison hatte Phil Neuheuser eben diese beiden Mannschaften als direkte Konkurrenten um den dritten Platz ausgemacht – der Null-Punkte-Start hat nun die Konkurrenz in Front gebracht.

HTC Uhlenhorst: Wildes Ende gegen Raffelberg

Am Freitagabend waren die Gäste aus der ehemaligen Bundeshauptstadt bereits zur Halbzeit in Führung gegangen, nach dem Seitenwechsel gelang es den Uhlenhorsterinnen nicht mehr, das Spiel noch zu drehen.

HTC Uhlenhorst - Bonner THV HTC Uhlenhorst - Bonner THV Spiel der Frauen Hockey-Bundesliga: HTC Uhlenhorst - Bonner THV Foto: Oliver Müller

Das Derby am Sonntag am Raffelberg war dann nach 39 Minuten endgültig entschieden, in der zweiten Halbzeit hagelte es zudem Zeitstrafen. „Die haben jede Situation abgepfiffen und für jede Aktion Karten gegeben. Sowohl Uhlenhorst und wir haben uns immer gegenseitig ungläubig angeschaut. Es war gefühlt nie so, dass wir mal Sechs gegen Sechs gespielt haben“, ärgerte sich auch Raffelbergs-Trainer Susi Wollschläger.

Weiter geht es für die Mülheimerinnen mit einem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Köln (Sa., 14 Uhr) und dem nun noch wichtigeren Duell gegen den Crefelder HTC (So., 12 Uhr, Lehnerstraße).

So haben sie gespielt

HTC Uhlenhorst – Bonner THV 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 Chrucz (27.), 0:2 Scheidl (30.), 1:2 Clococeanu (40.), 1:3 Eidenschink (51.)

Grüne Karte: Clococeanu / –

Schiedsrichter: Hinsken / van Gessel / Ströder

Club Raffelberg – HTC Uhlenhorst 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Hachenberg (26.), 2:0 Schmid (28.), 3:0 Haferkamp (39.), 3:1 Clococeanu (54.)

Grüne Karten: Bos, Cocaro, Reichert / Clococeanu, Barth

Gelbe Karten: Schmid, Gehring / Clococeanu, Schrafen, Birkner

Schiedsrichter: Gardeler / Kiesewetter

HTCU-Wochenendaufgebot: Starck, Burmester – Becker, Birkner, Neuheuser, Barth, Clococeanu, Schrafen, Scheuer, Heyltjes, Oschee, Engel, Sturm.

