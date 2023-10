Lynn Lemke vom HTC Uhlenhorst gewinnt zwei Verbandstitel

Lynn Lemke setzte sich bei der Niederrheinmeisterschaft in Essen im Einzel und im Doppel durch.

Mülheim. Bei Niederrheinmeisterschaft holt Lynn Lemke vom HTC Uhlenhorst den U14-Titel im Einzel und Doppel. Weitere Mülheimer Talente waren erfolgreich.

Lynn Lemke, Tennis-Nachwuchsspielerin des HTC Uhlenhorst, und Lisanne Maß vom SV Bayer Wuppertal haben sich auf den niederrheinischen Plätzen kennengelernt und sind seitdem miteinander befreundet. Da beide U14-Spielerinnen sehr talentiert sind, stehen sie sich auch hin und wieder bei Turnieren oder Titelkämpfen gegenüber. Dann werden die beiden zu Rivalinnen. Lisanne war lange Zeit von Lynn nicht zu bezwingen, doch im Finale der Jugend-Niederrheinmeisterschaft hatte die Uhlenhorsterin die Nase vorne.

Lemke profitierte in der oberen Tableau-Hälfte von der Aufgabe der Top-Favoritin Zara Comia (TuB Bocholt) und spielte sich durch Erfolge über Isabella Libertus (SV Rosellen), Isidora Knezevic (Solinger TC 02) und Romali Alwis (Düsseldorfer SV 04 Lierenfeld) ins Endspiel. Dort traf die an Nummer vier gesetzte Mülheimerin auf Lisanne Maß und behielt mit 6:3 und 7:6 die Oberhand. Im Doppel machten die beiden Freundinnen dann natürlich gemeinsame Sache. In drei Begegnungen gaben sie nur drei Spiele ab!

Bei Bezirksmeisterschaften holt Justus Schmidt den U16-Titel

Dritter in der U16-Klasse wurde Lynns Bruder Nick. Der Uhlenhorster musste sich nach zwei Siegen im Halbfinale dem früheren KHTC-Spieler Patrick Michalski (TC Blau-Weiß Neuss) mit 1:6, 5:7 geschlagen geben.

Vor der Verbandsmeisterschaft werden im Tennis jeweils die Bezirksmeister ausgespielt. Justus Schmidt, Neuzugang des HTC Uhlenhorst, setzte sich bei seiner Premiere im Bezirk „Rechter Niederrhein“ in der U16-Klasse durch. Er lobte vor allem die Organisatoren in Dinslaken: „Die Verantwortlichen haben großes Engagement gezeigt und vor allem für einen besonders tollen Finaltag gesorgt.“

Bei den U14-Junioren triumphierte Silas Krummen (KHTC). Erstmals in ihrer noch jungen Karriere eroberte Matilda Rettek (MTV Kahlenberg) den Titel bei den U14-Mädchen.

Weitere Nachrichten aus dem Mülheimer Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim