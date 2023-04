Tennis Kahlenberger HTC: Talent will in Sommersaison durchstarten

Mülheim. Amalia Krummen ist mit ihrem Saisonstart auf der roten Asche zufrieden – für die beginnende Freiluftsaison hat sie sich große Ziele gesteckt.

Der Anfang ist gemacht. Für viele Tennis-Jugendliche war die Teilnahme am Fila-Jugend-Circuit auf der Anlage des Kahlenberger HTC und der Tennisakademie PMTR die Sandplatzpremiere in der Sommersaison 2023.

Ein erstes gutes Resultat bei den stark besetzten deutschen Ranglistenturnieren gelang Amalia Krummen. Das Talent des KHTC hat aber in den kommenden Monat noch viel mehr vor.

Kahlenberger HTC: Krummen belegt in der U16 Rang drei

Beim ersten von zwei Circuit-Turnieren landete die 15-jährige Krummen, die in Hattingen wohnt und am Kahlenberg in der Tennisakademie PMTR trainiert, in der U16-Altersklasse auf dem dritten Platz. Sie setzte sich in den Partien gegen die Aachenerin Julia Ramm (6:4, 6:2) und die Osteratherin Julia Tannert (6:3, 6:1) jeweils in zwei Sätzen durch. Im Halbfinale musste sie sich Tijana Jevtic (Bayer Wuppertal) mit 1:6, 3:6 geschlagen geben. Im zweiten Turnier kam das Aus – dieses Mal in der U18-Kategorie – bereits in Runde eins.

„Mit dem Halbfinaleinzug bei einem Turnier der hohen J2-Kategorie bin ich sehr zufrieden. Nach der langen Hallensaison war das Spielen auf Asche und unter freiem Himmel noch sehr ungewohnt. Wind, Sonne, Regen – die äußeren Bedingungen waren schon sehr anspruchsvoll“, sagte Amalia Krummen rückblickend.

Amalia Krummen spielt künftig in der ersten Damenmannschaft des Kahlenberger HTC

Dann schaute sie bereits auf die kommenden Wochen und Monate voraus: „Ich spiele in der Sommersaison zum ersten Mal in der ersten Kahlenberger Damenmannschaft in der Verbandsliga. Darauf werde ich mich ganz besonders konzentrieren. Natürlich versuche ich auch bei Turnieren, stets mein Bestes zu geben.“ Im vergangenen Jahr schlug sie noch im zweiten KHTC-Team in der Damen-Bezirksliga auf und ließ da bereits mit einer tadellosen 5:0-Einzelbilanz aufhorchen.

Mit dem Erreichen des dritten Platzes sorgte sie beim Fila-Circuit für das beste Resultat aus Mülheimer Sicht – zumindest in den Wettbewerben (ab der U12-Klasse), in denen es um Punkte für die nationalen Ranglisten ging. In der U10-Kategorie machte ein weiteres KHTC-Talent einmal mehr auf sich aufmerksam. Felix Komander landete zweimal auf dem zweiten Platz.

Die Ergebnisse im Überblick

Sieger – Turnier 1, Junioren M18: Eric Drathen (Bochum), M16: Jonas Steurer (Neuss), M14: Jordan Mihajloski (Duisburg), M12: Louis Klein (Lechenich), M10: Nevio Loos (Dorsten), Juniorinnen W16: Leni Betz (Dorsten), W14: Maja Abraham (Hagen), W12: Carlotta Schnock (Düsseldorf), W10: Yike Ma (Osterath). Turnier 2, M18: Julius Haus (Soest), M16: Jonas Steurer (Neuss), M14: Daniel Larkamp (Aachen), M12: Steffen Welters (Dortmund), W18: Leonie Gottwald (Espelkamp), W14: Mette Möcking (Wuppertal), W12: Leana Askeridis (Bochum), W/M10: Luisa Kruse (Melle)

