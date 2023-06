HTC Uhlenhorst: Stürmerin wechselt zu Rot-Weiss Köln

Mülheim. Die Damen des HTC Uhlenhorst verlieren ein weiteres Eigengewächs. Eine Stürmerin verlässt den Bundesligisten in Richtung Rot-Weiss Köln.

Wie schon nach der Saison 2020/21 und der Spielzeit 2021/22 verlieren die Damen des HTC Uhlenhorst auch nach der Saison 2022/23 eine ihrer wichtigsten Spielerinnen.

Stürmerin Charlotte von Hülsen verlässt das Waldstadion und wird ab der kommenden Saison für Rot-Weiss Köln auflaufen. Gerade mit Blick auf die in der Vergangenheit schwächelnde Offensive der Mülheimerinnen ist das ein herber Verlust.

Uhlenhorsterin wechselt zu einem ambitionierten Team

Charlotte von Hülsen hat mit dem HTC Uhlenhorst mehrere Deutsche Meistertitel in der Jugend gewonnen und kann einige Einsätze in den Nachwuchsmannschaften des Deutschen Hockeybundes vorweisen. Nach einem Auslandssemester am Boston College in den USA lief sie zuletzt wieder in der Bundesliga für die Uhlenhorsterinnen auf.

Die HTCU-Damen hatten in einem Entscheidungsspiel gegen den TSV Mannheim den Klassenerhalt in der Bundesliga perfekt gemacht. Rot-Weiss Köln mit Nationalspielerin Pia Maertens schaffte es dagegen ins Final Four und unterlag im Halbfinale dem Club an der Alster mit 1:3. In Köln trifft von Hülsen unter anderem auf ihre ehemalige Uhlenhorster Mitspielerin Fee Mazkour.

Rot-Weiss Köln freut sich auf Schnelligkeit von Kreativität

„Besonders mit ihrer Schnelligkeit im Konterspiel hat sie für viel Gefahr gesorgt. Eine Stärke, die auch in Köln nicht unbemerkt blieb und auf die man ab der kommenden Saison ebenfalls setzen möchte“, heißt es von Seiten des Vereins aus der Domstadt.

Charlotte von Hülsen (l.) wechselt das grüne Uhlenhorst-Trikot gegen das rot-weisse Kölner Jersey. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Schon seit mehreren Jahren studiert von Hülsen, so wurde auch de Vereinswechsel zur Option. „Als Jahrgang 2000 reiht sich Charlotte in den Kern der Altersstruktur der aktuellen Kölner Mannschaft ein. Die kreative Offensivspielweise passt ebenfalls zu dem, wofür die Rot-Weiss Damen auch in den kommenden Jahren stehen wollen“, so Rot-Weiss Köln auf seiner Vereinshomepage.

