Es war keine große Überraschung mehr als Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwochabend vor die Presse trat: Das Sportverbot wird verlängert, auch im Dezember müssen Amateur- und Breitensportler auf ihre Freizeitbeschäftigungen verzichten.

Die Infektionslage in der Corona-Pandemie ließ keine Lockerungen zu.

Corona-Maßnahmen werden bis zum 20. Dezember verlängert

Seit Anfang November steht der Sport still , damals hatten Bund und Länder entschieden, die Kontaktbeschränkungen wieder zu verschärfen. Und so kam es auch diesmal. Die privaten Kontakte sollen in den kommenden Wochen weiter reduziert werden – entsprechend war bereits im Vorfeld nicht mit einer Lockerung für die Sportler zu rechnen. Und die gab es dann auch nicht.

„Wir sind uns einig, dass der exponentielle Anstieg der Zahlen gebrochen ist. Aber das ist nur ein Teilerfolg, der uns eine Überlastung des Gesundheitssystems erspart hat . Die Lage erlaubt es uns nicht, die Novembermaßnahmen aufzuheben. Geduld, Disziplin und Solidarität werden noch einmal auf eine harte Probe gestellt “, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Anschluss an die Konferenz von Kanzlerin und Ministerpräsidenten. Die Maßnahmen werden erst einmal bis zum 20. Dezember verlängert – Merkel geht aber davon aus, dass die Beschränkungen bis Anfang Januar gelten müssen.

Nur Individualsport ist in den kommenden Wochen erlaubt

Damit bleibt es dabei, dass lediglich Individualsport – alleine, zu zweit, oder mit weiteren Mitgliedern aus dem eigenen Hausstand – erlaubt ist. Dazu zählt etwa Joggen oder Fahrradfahren.

Die großen Sportverbände in NRW, darunter auch der Fußball und der Handball , hatten bereits entschieden, den Spielbetrieb in diesem Jahr nicht mehr aufzunehmen. Frühestens im Januar soll es wieder losgehen. Ob das dann möglich sein wird, bleibt aber ungewiss.

Corona & Sport