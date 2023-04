Gerhard Clement: Westfalia Herne trauert um einen ihrer Größten

Herne. Gerhard Clement, früherer Stürmer von Westfalia Herne, ist tot. Der Verein trauert um einen seiner ganz großen Sportler. Ein Nachruf.

Gerhard Clement, der frühere Stürmer von Westfalia Herne zu den großen Zeiten in der damals erstklassigen Oberliga West sowie in der Regionalliga West, ist tot. Er verstarb am vergangenen Samstag, 1. April, im Alter von 84 Jahren.

„Der Verein verliert einen seiner großen Spieler“, sagt Ingo Brüggemann, der Vorsitzende von Westfalia Herne. „Gerd Clement war der größte Stürmer, den Westfalia Herne je hatte und einer der besten Spieler.“

Westfalia Herne: Clement war einer der ganz großen Sportler des Vereins

Zunächst, erzählte Clement der WAZ anlässlich seines 80. Geburtstags, hatte er „auf der Straße gepöhlt“ und war erst mit 13 Jahren zu Westfalia Herne gegangen.

Dort aber wurde er einer der ganz großen Spieler in der damals erstklassigen Oberliga West, nachdem er schon mit 18 in die erste Mannschaft berufen worden war. Clement gehörte zu der Mannschaft, die in der Saison 1958/59 Erster in der Oberliga West wurde. In dieser Saison wurde er auch Torschützenkönig dieser Spielklasse mit 28 Treffern.

Ein Tor mehr als der Herner: Goldener Schuh für Uwe Seeler 58/59

Die Bestmarke bundesweit stellte damals allerdings ein anderer Stürmer auf: Uwe Seeler, der ein Tor mehr erzielte als der Stürmer von Westfalia Herne, erhielt den Goldenen Schuh.

Westfalia spielte seinerzeit bei Heimspielen vor über 30.000 Zuschauern im Stadion am Schloss, gegen Gegner wie den FC Schalke 04, Borussia Dortmund, Rot-Weiss Essen und den VfL Bochum.

Zweimal nahmen die Herner an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft teil. Gerd Clement spielte noch bis 1967 in der damals zweitklassigen Regionalliga West für Herne, anschließend für die Hammer SpVg sowie für Preußen Hochlarmark und den späteren 1. FC Recklinghausen.

Sein erstes Spiel hatte Gerhard Clement im August 1957 für Westfalia Herne bestritten, beim 0:1 im Stadion am Schloss gegen Alemannia Aachen. Trainer Fritz Langner berief den damals 18-jährigen Nachwuchsstürmer in die erste Mannschaft. Von da an bis 1963 trug Clement 144-mal das Trikot von Westfalia Herne in der Oberliga West. Mit 70 Treffern in dieser Zeit ist er der Rekordtorschütze dieser Spielklasse.

