TTC Herne-Vöde: Topspiel-Niederlage mit Event-Charakter

Amateursport pur! Nicht despektierlich, sondern im wahrsten Sinne des Wortes! Ja, das gibt es auch heute noch. Zum Beispiel im Tischtennis. Herren-Verbandsliga, Gruppe 1. Spitzenspiel zwischen dem TTC Herne-Vöde und dem SuS Oberaden. Und wie beginnt es in der mit über 100 Zuschauern gefüllten engen kleinen Halle am Jürgens Hof? Mit launigen Reden der Mannschaftsführer. Allerdings erst, nachdem sich beide pünktlich um 18.30 Uhr darauf geeinigt hatten, jetzt auch anzufangen.

Vödes Christoph Haacke stellte in seiner Begrüßung nicht nur die Aufstellung seines Teams vor, sondern hoffte auch auf den Heimvorteil und vergaß nicht zu erwähnen, dass „das Bier kalt und der Grillschinken warm“ sei. Sein Gegenüber aus Oberaden ließ sich davon anstecken, bedankte sich bei den vielen Fans, die aus Bergkamen zur Unterstützung mit nach Herne gekommen waren, und schloss seine Rede mit dem fulminanten Schlachtruf „Guten ….. (Pause) ... Abend.“ Man stelle sich das einmal im (Amateur-)Fußball vor, wo es maximal einen warmen Händedruck zwischen den Mannschafskapitänen gibt ….

Gartenstühle sorgen für eine kleine Tribüne

Ein Event hatten die Vöder im Vorfeld des Topspieles versprochen. Und der Verein hielt Wort. Zu den schmalen, harten Turnbänken gesellten sich Gartenstühle und Stehtische als kleine Tribüne, im Mattenraum servierten fleißige Helfer Kartoffel- und Nudelsalat wie von Muttern – und auch der beliebte Aperol Spritz fehlte nicht. Der DJ kramte in seiner „Wir-machen-euch-heiß“-Kiste und spielte lautstarke Gassenhauer wie „An Tagen wie diesen“ oder „Hey, wir wollen die Eisbären sehen“.

Und dann flogen die kleinen Bälle. Die Ausgangslage war klar: Gewinnt Vöde (zwei Minuspunkte), wäre die Meisterschaft greifbar nahe, denn Verfolger Oberaden (vier Minuspunkte) wäre dann so gut wie aus dem Rennen.

Die Zuschauer hatten die Qual der Wahl, gespielt wurde parallel an zwei Platten. Ohne Schiedsrichter, bei engen Kantenbällen gab’s eine schnelle Einigung, die Täfelchen mit dem aktuellen Spieltand drehten Spieler um, die gerade Pause hatten. Rasant ging es hin und her, immer wieder begleitet von fachkundigen Kommentaren der hautnah neben den Platten sitzenden Fans: Vom aufbauenden „Nicht schlimm, Nico“ nach einem verschlagenen Ball über das motivierende „Weiter so, Männer“ bis hin zum wahrsagerischen „Die wackeln doch“.

Gäste spielen ihre Routine aus

Letzteres war aus Herner Sicht leider nicht so. Das junge Team um Christoph Haacke zahlte gegen die routinierten Gäste Lehrgeld. Zum Beispiel in den Eröffnungsdoppeln. Haacke und sein Partner Nico Zimon hielten bravourös dagegen, wehrten Matchbälle ab, verloren aber den entscheidenden fünften Satz in der Verlängerung mit 10:12. Dank des 3:1-Sieges von Sencer Ergül/Aaron Busemann hieß es vor den ersten sechs Einzeln nur 1:2 – dann aber zog der Gast davon. Aaron Busemann, Vödes Nummer 3, und Maximilian Bäker (6) gingen noch als Sieger von den Platten und sorgten beim Zwischenstand von 3:6 für Hoffnung beim Vöder Anhang. Doch in der zweiten Einzelrunde gaben die Gäste keinen einzigen Satz mehr ab. 9:3 für Oberaden hieß es nach gut drei Stunden Spielzeit, das Rennen um die Meisterschaft ist wieder völlig offen.

Ihr nächstes Meisterschaftsspiel bestreitet die Vöder Sechs am Sonntag, 28. Januar, ab 10 Uhr bei der TTU Bad Oeynhausen.

