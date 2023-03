Ilse Kuijt (li., Szene aus dem Spiel des HTC I gegen Alba Berlin) traf in der 2. Basketball-Bundesliga der Frauen für 26 Punkte. Der Herner TC II gewann in der DBBL2 mit 90:77 beim BZZ Opladen.

Basketball - DBBL2 90:77: So schafft Herner TC II den Sieg beim Tabellenführer

Herne. Der Herner TC II siegt beim Tabellenführer Opladen 90:77. Warum das Team auch inChemnitz eine starke Leistung braucht.

Lejla Bejtic hatte diesen Spielausgang nicht erwartet. Der um die Playoffs kämpfende Herner TC II zu Gast beim Spitzenreiter BBZ Opladen, auf dem Papier waren die Rollen klar verteilt. Nur was das Papier nicht mitdachte, war der perfekte Tag, den die Hernerinnen am Samstag erwischten.

„Es ist schon ein gutes Gefühl“, sagt die Trainerin des HTC II nach dem 90:77-Überraschungssieg gegen den Tabellenführer. Gleich von Beginn an zeigten die Hernerinnen, dass sie nicht als Punktelieferant angereist waren. Mit 33:17 ging das erste Viertel zu Ende. „Wir haben wirklich gut angefangen, eine sehr gute Wurfquote gehabt, vor allem bei den Dreiern“, so Bejtic.

Herner TC II bietet vier Spielerinnen aus der Erstvertretung auf

Vor allem die vier Leihspielerinnen aus der ersten Mannschaft hinterließen eine Duftmarke. Ilse Kuijt (26 Punkte), Laura Zolper (21) und Sarah Polleros (16/11 Rebounds) und Veronika Liubinets hatten einen großen Anteil am insgesamt neunten Herner Saisonsieg. „Die Stimmung war super. Die Mädels waren alle gut drauf und haben gut miteinander gespielt“, lobt Bejtic nach den doch schwankenden Leistungen der letzten Wochen. Auch ein Aufbäumen von Opladen im vierten Viertel wehrten sie ab.

Eine ähnliche Leistung wäre auch am kommenden Wochenende bei den ChemCats Chemnitz wichtig (18. März, 16 Uhr). Der Zweitplatzierte verlor gegen Herners Konkurrenten um die Playoff-Teilnahme, den TuS Lichterfeld. Der HTC II rutscht so auf den undankbaren neunten Platz ab. Die Tabelle ist Bejtic aber erst mal egal. „Ein Auswärtsspiel ist immer schwierig. Aber wir haben uns jetzt Selbstvertrauen geholt. Wenn wir so im Rhythmus bleiben, würde ich nicht sagen, wir haben keine Chance“, blickt sie voraus. Die Hernerinnen wissen schließlich jetzt, dass die zugeschriebenen Rollen nicht immer stimmen müssen.

