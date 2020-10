Zwei Spiele, 6:1 Sätze, 6:0 Punkte – mit Erfolgen über TB Höntrop und den TSV Bigge-Olsberg sind die Volleyballer des TuS Hattingen perfekt in die Landesliga gestartet. „Zwei Spiele“, betont Trainer Martin Tritthart aber, seien erst gespielt. Nach zwei spielfreien Wochenenden geht es nun wieder in die Halle, um die nächsten Punkte einzufahren; um 16 Uhr lautet der Gegner am Samstag SG Vogelsang/Berchum. Gespielt wird in Olsberg.

Gegner Vogelsang/Berchum hat erst ein Spiel bestritten, das in fünf Sätzen gewonnen. „Prinzipiell fahren wir sicher als Favorit dorthin, wir haben sie vergangene Saison immerhin zweimal geschlagen“, meint Tritthart, „aber wir glauben sicher nicht, dass das ein Kinderspiel wird.“ Zumal Paul Sotzek nicht dabei ist und der TuS auf der Mitte dadurch etwas dünn besetzt ist.

TuS Hattingen nutzt die spielfreie Zeit für Verbesserungen

Die spielfreie Zeit haben die Hattinger genutzt, um im Training an einigen Feinheiten zu arbeiten, die bei den Auftaktsiegen noch nicht optimal liefen, der Annahme zum Beispiel.

Mit einem dritten Sieg könnten sich die Hattinger vorerst oben festsetzen, Tritthart bleibt dabei vorsichtig: „Wir wissen noch nicht viel über die Liga, kennen nicht alle Konkurrenten – und haben gegen Berchum auch schon mal 0:3 verloren. Wir bleiben voll konzentriert.“

Heimspiel für die Damen am Sonntag gegen TV Wanne

Auch die Hattinger Bezirksliga-Damen sind mit zwei Siegen gestartet und wollen jetzt den dritten – sie empfangen am Sonntag in der Grundschulhalle Bruchfeld den TV Wanne (12 Uhr). In der Bezirksklasse spielt die Reserve der TuS-Damen am Samstag (13.15 Uhr) gegen TG z.r.E. Schwelm II.

