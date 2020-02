Hattingen. Während der TuSin der Tabelle der Bezirksklasse auf Platz zwei steht, rangieren die Sportfreunde am Ende. Sie haben aus dem Hinspiel gelernt.

TuS Hattingen II und Niederwenigern treffen sich zum Derby

Es kommt in der Volleyball-Bezirksklasse wieder zum Hattinger Derby: der Tabellenzweite TuS Hattingen II empfängt mit den Sportfreunden Neiderwenigern den aktuell Letzten, da kürzlich ein Team aus der Liga ausgeschlossen worden ist (VV Schwerte V).

Genau das ausgeschlossene Team spielte in der ersten Begegnung dieser Saison schon eine Rolle. Denn: es sollte in der Sporthalle in Niederwenigern das Schiedsgericht stellen. Doch niemand erschien, die Teams ärgerten sich und einigten sich schließlich darauf, ein gemeinsames Schiedsgericht zu stellen.

SF Niederwenigern hat an Fehlern gearbeitet

Im Hinspiel gewann der TuS schließlich glatt mit 3:0 und hatten den Sportfreundinnen einiges voraus. Den Damen der Wennischen fehlten zuletzt einige Spielerinnen krankheitsbedingt. „Wir hoffen, mit mehreren Gesunden starten zu können und haben versucht, die Ungenauigkeiten aus dem Hinspiel zu korrigieren“, sagt SFN-Trainer Lukas Landmeyer, der ein schwieriges Spiel erwartet. Dennoch sei sein Team motiviert für das zweite Derby.