TuS Hattingen festigt Rang drei zum Abschluss des Jahres

Hattingen Die Volleyballerinnen des TuS müssen in der Rückrunde auf eine Spielerin verzichten. Männer müssen sich Vogelsang geschlagen geben

Das Volleyball-Damenteam des TuS Hattingen gewann sein erstes Landesliga-Spiel der Rückrunde gegen den rein leistungstechnisch zu Unrecht auf dem letzten Tabellenplatz stehenden VfL Telstar Bochum III mit 3:1 (25:23, 25:21, 22:25, 25:22).

Der TuS Hattingen war hoch motiviert, seinen dritten Platz in der Tabelle zu festigen. Doch die vermeintlich schwächeren Gegnerinnen aus Bochum erwiesen sich als hartnäckig und stellten eine ernsthafte Herausforderung dar. Trotz ihrer Tabellenposition kämpften sie auf Augenhöhe mit den Hattingerinnen.

TuS Hattingen zeigt den längeren Atem

Die Durchhaltefähigkeit der Hattinger Mannschaft wurde in jedem Satz auf die Probe gestellt. Mit großem Einsatz kämpften sie Punkt für Punkt und zeigten eine beeindruckende Leistung. Insbesondere Sophie Hartwig glänzte mit präzisen Angriffen als Schlüsselspielerin und brachte somit entscheidende Punkte auf das Hattinger Konto. Auch die Aufschläge von Luisa Timmer und auch Svea Mai, die einige Aufschlagserien für sich verbuchte, erwiesen sich als wirkungsvoll und trugen dazu bei, den Druck auf Bochum aufrechtzuerhalten.

Letztendlich waren es die Ausdauer und die Durchsetzungskraft in den entscheidenden Momenten, die dem TuS Hattingen den verdienten Sieg mit einem Endstand von 3:1 bescherten. Damit gehen die Hattingerinnen mit einem positiven Abschluss und als Tabellendritte in die wohlverdiente Winterpause. Der Fokus richtet sich nun auf die bevorstehenden Herausforderungen im neuen Jahr, auch wenn Alina Grunwald aufgrund eines Auslandssemesters fehlen wird. Am 7. Januar steht der Kreispokal an, gefolgt von einem Duell gegen den aktuellen Tabellenzweiten Humann Essen II am 13. Januar.

TuS Hattingen - VfL Telstar Bochum 3 (25:23, 25:21, 22:25, 25:22)

Es spielten: Elanur Dogru, Sophie Hartwig, Lisa Mai, Svea Mai, Anna Sponagel-Becker, Lisa Sponagel-Becker, Anna-Laura Timmer, Luisa Timmer, Anna Wagner

Auch die Männer des TuS Hattingen waren in der Landesliga noch einmal gefordert. Gegen den TVE Vogelsang musste sich das Team mit 1:3 (25:10, 21:25, 21:25, 16:25) geschlagen geben. Dennoch überwintern sie mit 16 Punkten aus neun Spielen auf Rang drei. Vogelsang lieg nun mit 14 Punkten einen Platz hinter den Hattingern. Die nächste Aufgabe in der Liga steht am 13. Januar an. Dann trifft der TuS in der Sporthalle der Realschule in Höntrop auf den Tabellenführer TB Höntrop.

Es spielten: Marc Dormann, Sebastian Haarmann, Jan-Philipp Sotzek, Michael Koch, Mathias Komp, Phil Tritthart, Christian Siebelhoff, Simon Grosenick, Sacha Lucassen.

