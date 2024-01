Handball: Der Rahmenterminplan für die Saison 2024/2025

Region Der HV Westfalen hat die Termine von der Regionalliga bis zur Verbandsliga veröffentlicht. Auch die Auf- und Abstiegsregelung ist klar.

Der Handballverband Westfalen hat den Rahmenterminplan für die Spielzeit 2024/2025 in den überkreislichen Ligen veröffentlicht. Los geht die Saison für die Männer in der Regionalliga, der Oberliga und der Verbandsliga am Wochenende des 1. Septembers 2024. Auch die Frauen-Regionalliga startet dann. Der erste Spieltag in der Frauen-Oberliga ist indes für den 8. September vorgesehen, der erste Spieltag der Frauen-Verbandsliga erst am 15. September.

Am 13. Oktober, dem Sonntag vor den Herbstferien, werden Pokalspiele ausgetragen. In der Liga müssen lediglich die Frauen-Regionalligisten ran. Für die Männer der Regional-, Ober- und Verbandsliga geht es dann am letzten Ferienwochenende weiter. Da haben die Frauen hingegen noch frei. Gespielt wird im Jahr 2024 in der Männer-Regionalliga, der Oberliga und der Verbandsliga der Männer und Frauen bis zum 22. Dezember. Die Frauen, die in der Oberliga und der Regionalliga spielen, sind regulär bis zum 15. Dezember gefordert.

Im Jahr 2025 geht es ab dem 12. Januar weiter. Der letzte reguläre Spieltag der Saison 2024/2025 findet in den meisten Ligen am 11. Mai statt. Lediglich die Frauen-Regionalliga spielt bis zum 25. Mai.

Auf- und Abstiegsregelung für die Saison 2024/2025

Auch die Auf- und Abstiegsregelung wurde veröffentlicht. In der Männer-Regionalliga sollen 14 Teams spielen. Der Meister hat die Chance, in die 3. Liga aufzusteigen. Zwei Teams kommen aus der Oberliga Westfalen hinzu. Die Absteiger in der Oberliga hängen von den Absteigern aus dem Gebiet des HV Westfalen aus der 3. Liga ab. Es bleibt in jedem Fall bei 14 Mannschaften in der Regionalliga Westfalen. In der Oberliga spielen 28 Teams, in der Verbandsliga 42. Sechs Bezirksligisten werden in die Verbandsliga aufsteigen.

In der Frauen-Regionalliga Westfalen spielen in der Saison 2024/2025 14 Teams. Auch hier können die Meisterinnen in die 3. Liga aufsteigen. Die Zahl der absteigenden Teams hängt von der 3. Liga ab. Zwei Oberliga-Teams kommen zur Regionalliga hinzu. In der Oberliga Westfalen spielen 24 Mannschaften. Drei Verbandsligisten steigen in die Oberliga auf. Zur Verbandsliga gehören 36 Teams. Sechs Bezirksligisten steigen in die Verbandsliga auf.

