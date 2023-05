Hattingen. Der Hattinger Profi-Triathlet Jan Stratmann hat sich zum positiven Doping-Test von Collin Chartier geäußert und hat vor allem eine Forderung.

Der Doping-Fall Collin Chartier hat die Triathlon-Szene aufgewirbelt.

Der US-Amerikaner wurde positiv auf den Wachstumsfaktor EPO getestet, was sich leistungssteigernd auswirken kann.

Mittlerweile wurde 29-jährige Chartier aus der Weltrangliste der Professional Triathletes Organisation (PTO) gestrichen und für drei Jahre gesperrt. Weitere Sanktionen werden von der PTO geprüft.

Hattinger Profi-Triathlet plädiert für mehr Doping-Tests

Jan Stratmann, professioneller Triathlet aus Hattingen, äußerte sich auf seiner Instagram-Seite Collin Chartier: „Das Einzige, was ich im Moment sagen kann: Ich bin zutiefst enttäuscht und bin mir ziemlich sicher, dass da mehr dahinter steckt. Ich hoffe es nicht, ich hoffe nur, dass, wenn mehr Leute involviert sind, sie irgendwann die Wahrheit sagen und wir weitermachen können“, so Stratmann.

Er plädiert für mehr Doping-Tests und denkt auch an die Zukunft des Sports: „Ich weiß nicht, wie die Leute, die wahrscheinlich betroffen sind, morgens in den Spiegel schauen können. Ich könnte es nicht. Ich hoffe einfach, dass sich etwas ändert. Damit wir saubere Athleten bekommen und damit alle jungen Athleten, die kommen, noch an den Profisport glauben können, so wie ich es tue.“

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier. Auch den Lokalsport-Newsletter können Sie hier abonnieren.

Die Facebook-Gruppe zum Sport in Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel