Zu Ehren von Andreas Tesch: VfL Gladbeck mit Trauerflor

Zu Ehren des in der vergangenen Woche verstorbenen Torwarts Andreas Tesch (31) werden beim Spiel der Oberliga-Handballer des VfL Gladbeck gegen den HTV Hemer die beiden Mannschaften und die Zuschauer in der Riesener-Halle eine Schweigeminute abhalten. Während der Partie, die am Samstag, 11. Januar, stattfindet, tragen die Rot-Weißen zudem einen Trauerflor am Arm.

Inzwischen hat sich Oliver Tesch, der ältere Bruder von Andreas, im Namen der Familie auf seiner Facebookseite zu Wort gemeldet. Er schreibt: „Vielen Dank für die riesige Unterstützung, wir sind von der großen Anteilnahme überwältigt und bedanken uns von Herzen für die netten Worte.“

Oliver Tesch organisiert via Paypal eine Sammlung für die kleine Ida

Oliver Tesch organisiert via Paypal übrigens eine Sammlung für Andreas’ gerade einmal zehn Wochen junge Tochter: „Wir sammeln für die kleine Ida, die zusammen mit ihrer Mama ihren liebevollen Papa schon nach zehn Wochen verloren hat.“

Auch der VfL Gladbeck, für den Andreas Tesch in der Jugend und zu Drittligazeiten aktiv war, hat den entsprechenden Link auf seiner Facebookseite veröffentlicht. Er lautet https://paypal.me/pools/c/8lq3vlOgrg.