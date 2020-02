VfL Gladbeck verfolgt im Mädchenhandball ambitionierte Ziele

Noch läuft die Saison im Mädchenhandball. Ungeachtet dessen haben die Verantwortlichen des VfL Gladbeck bereits mit den Zukunftsplanungen begonnen. Die Rot-Weißen um Christoph Günther verfolgen ambitionierte Ziele, sie suchen für ihren Weg aber auch noch einen Trainer und Spielerinnen.

Weibliche B-Jugend des VfL Gladbeck hat Borussia Dortmund bezwungen

Christoph Günther (Mitte) trainiert in der neuen Saison die B-Mädchen des VfL Gladbeck. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Wir haben“, sagt Günther zu den sportlichen Plänen, „unsere A-, B- und C-Mädchen jeweils für die Qualifikation zur Oberliga-Vorrunde gemeldet.“ Zur Erinnerung: In den vergangenen drei Jahren nahmen „nur“ die C- und C-Mädchen daran teil - stets mit Erfolg. Und mehr als das. In der laufenden Runde schafften es die beiden Mannschaften sogar in die Oberliga-Hauptrunde - und spielen eine gute Rolle.

Die „B“ besiegte in dieser Saison sogar den Nachwuchs des Bundesligisten BV Borussia Dortmund. Nach vier Siegen aus den ersten acht Spielen wird das Team am Saisonende voraussichtlich mindestens zu den besten acht Mannschaften des Handballverbandes gehören.

C-Mädchen des VfL Gladbeck spielen in der Oberliga-Hauptrunde

Bereits in der laufenden Runde haben die C-Mädchen des VfL den Sprung in die Oberliga-Hauptrunde geschafft, obwohl der Kader größtenteils aus Spielerinnen des Jungjahrgangs besteht. Somit gehört die Mannschaft schon jetzt zu den zwölf besten im Handballverband Westfalen. „Im nächsten Jahr“, so Günther, „will das Team einen weiteren Schritt machen und demnach das Halbfinale der Westfalenmeisterschaft erreichen.“

Günther erläutert: „Um unsere Ziele zu erreichen, werden wir die Mannschaften eng miteinander verknüpfen. Jeder Spielerin soll nach Möglichkeit die Gelegenheit gegeben werden, drei dem Leistungsstand angepasste Trainingseinheiten zu erhalten.“

VfL Gladbeck sucht noch einen Trainer für seine A-Mädchen

Viktor Dziabel wird auch in der nächsten Saison die C-Mädchen des VfL Gladbeck trainieren. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Wichtige Personalentscheidungen sind an der Schützenstraße in Gladbeck bereits gefallen, eine jedoch noch nicht. Die B-Mädchen werden in der neuen Saison von Christoph Günther trainiert, Viktor Dziabel kümmert sich auch zukünftig um die weibliche C-Jugend.

Einen geeigneten Trainer für die A-Mädchen sucht der VfL dagegen noch. „Es muss passen“, betont Christoph Günther, „der Coach muss Zeit mitbringen und nach Möglichkeit auch eine Trainerlizenz.“ Interessierte können sich übrigens melden unter mädchenhandball@vflgladbeck.de.

VfL Gladbeck sucht noch Spielerinnen für die A- und B-Mädchen

Des Weiteren suchen die Rot-Weißen noch Spielerinnen insbesondere für die weibliche A- (Jahrgänge 2002/2003) und B-Jugend (2004/2005). Aktive können ebenfalls unter mädchenhandball@vflgladbeck.de Kontakt aufnehmen.