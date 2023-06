VfL Gladbeck: Tusem Essen sorgt fürs sportliche Highlight

Fabian Neher (re.), hier im Trikot von Tusem Essen II, spielt am 12. August als Neuzugang für den VfL Gladbeck. Beim ELE-Fanfest spielt der Handball-Oberligist gegen das Zweitliga-Team von Tusem Essen.

Gladbeck. Werbung für den Handballsport will der VfL Gladbeck beim ELE-Fanfest im August machen. Hochkarätiger Gegner des Oberligisten ist Tusem Essen.

Das Geheimnis ist gelüftet: Anlässlich des ELE-Fan-Festes am Samstag, 12. August, schaut Handball-Zweitligist Tusem Essen beim VfL Gladbeck zu einem Testspiel in der Riesener-Halle vorbei. „Wir wollen an diesem Tag“, sagt VfL-Abteilungsleiter Tim Deffte, „Werbung für unseren tollen Sport machen.“

Das ELE-Fan-Fest beginnt um 13.30 Uhr, der Vergleich zwischen dem gastgebenden Oberligisten und dem dreimaligen Europapokalsieger aus Essen beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

VfL Gladbeck - Tusem Essen: Eine ganz besondere Begegnung

Für den VfL ist die Begegnung mit dem Tusem eine ganz besondere. Das gilt laut Tim Deffte nicht nur für die Ex-Essener Max Krönung, der sogar ein paar Erstligaspiele für den Traditionsverein von der Margarethenhöhe bestritten hat, Niklas Rolf, Florian Bach und Fabian Neher, sondern eigentlich für alle im Team. Begründung? „Fast jeder hat eine Tusem-Geschichte erlebt.“

Tim Deffte selbst zum Beispiel hat sein erstes Handball-Erstligaspiel vor vielen vielen Jahren in der Grugahalle gesehen. Der frühere Gladbecker Klassetorwart erinnert sich vor allem an einen ganz Großen seiner Zunft: „Stefan Hecker hat damals im Tusem-Kasten gestanden. Er war mein Vorbild.“

Gladbeck: Tusem-Trainer Michael Hegemann ist dem VfL noch sehr verbunden

Dass die Essener, die in der gerade zu Ende gegangenen Saison in der 2. Liga mit einer blutjungen Mannschaft den neunten Tabellenplatz belegt haben, in der Riesener-Halle antreten, ist natürlich auch Tusem-Trainer Michael Hegemann zu verdanken, der einst beim VfL Gladbeck das Handballspielen gelernt hat und der „seinem“ VfL nach wie vor sehr verbunden ist.

Michael Hegemann, Mitglied der deutschen Mannschaft, die anno 1997 im eigenen Land den Weltmeistertitel gewonnen hat, Tim und Ex-VfL-Trainer Sven Deffte sind seit vielen Jahren ziemlich beste Freunde.

Neuzugänge auf beiden Seiten stehen im Blickpunkt

Wobei Tim Deffte im Gespräch mit der WAZ ausdrücklich betont: „Dass der Tusem bei uns spielt, ist aber nicht nur ein Freundschaftsdienst von Higgins, für ihn ist unsere Mannschaft zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung ein guter Gegner.“

Und für den VfL unter der Regie seines neuen Trainers Thorben Mollenhauer sind die Essener ein richtig schwerer Brocken zwei Wochen vor dem Beginn der Saison in der Oberliga Westfalen. Gespannt sein darf man dabei auch auf die Zugänge auf beiden Seiten, sprich auf den Neu-VfLer Fabian Neher, der zuletzt ja für die Zweite des Tusem aktiv war, und auf die Essener Julius Rose (Wölfe Würzburg), Philipp Asmussen und Christian Wilhelm (beide HC Empor Rostock). Der Letztgenannte, ein Kreisläufer, ist übrigens deutscher U21-Nationalspieler. Der Vergleich mit dem dreimaligen Deutschen Meister und Pokalsieger soll der Höhepunkt des ELE-Fan-Festes werden, das der VfL Gladbeck zum zweiten Mal veranstaltet und das erneut insbesondere ganz jungen Handballer und deren Familien ansprechen soll.

„Im letzten Jahr war das Fest mit den Mitmachangeboten schon ein großer Erfolg“, sagt Tim Deffte, „damals hat allerdings etwas gefehlt.“ Er meint: ein sportliches Highlight.

Dafür ist nun gesorgt. Tim Deffte betont noch einmal: „Wir freuen uns auf den Tusem, das ist ein ganz besonderer Gegner.“

