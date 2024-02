VfL Gladbeck trifft auf Teutonia Riemke: Termin steht fest

Gladbeck In der dritten Runde des Kreispokals treffen die Frauen des VfL Gladbeck auf Riemke. Gute Erinnerungen hat der VfL nicht an diesen Gegner.

Terminiert worden ist jetzt das Drittrundenspiel im Pokalwettbewerb des Handballkreises Industrie zwischen den Frauen des VfL Gladbeck und dem SV Teutonia Riemke. Ausgetragen wird der Vergleich am Freitag, 1. März, um 19 Uhr in der Riesener-Halle.

Auf dem Papier ist der SV Teutonia Riemke gemeldet. Das könnte auch d erste Mannschaft sein, die in der Oberliga Westfalen um Punkte kämpft. In der zweiten Pokalrunde, beim 27:24-Erfolg über den TuS Ickern, stand allerdings die Zweitvertretung der Bochumerinnen auf der Platte - und die ist ein Rivale des VfL Gladbeck in der Landesliga-Staffel 3. Riemke II belegt mit 19:5 Punkten den zweiten und die Rot-Weißen mit 14:10 Zählern den vierten Rang.

In der laufenden Saison haben diese beiden Mannschaften schon einmal gegeneinander gespielt. Das war am 16. Dezember des vergangenen Jahres, der SV Teutonia gewann seinerzeit diesen Vergleich gegen die mit einem Minikader angetretenen Gladbeckerinnen deutlich mit 32:20. Zum zweiten Aufeinandertreffen in der Meisterschaft kommt es erst am Donnerstag, 9. Mai, in Bochum.

Christoph Günther, Trainer des VfL Gladbeck, muss in dieser Saison mit einem Minikader über die Runden kommen. Foto: Lukas Claus / FUNKE Foto Services

VfL Gladbeck hat kampflos die dritte Pokalrunde erreicht

Der VfL Gladbeck hat übrigens kampflos die dritte Runde des Pokalwettbewerbs auf Kreisebene erreicht. Die Partie beim HSV Herbede fiel aus, weil die Wittenerinnen nicht angetreten sind.

Bereits das Halbfinale erreicht hat übrigens der TuS Bommern. Die Wittenerinnen kamen zu einem leichten 22:9-Sieg bei SuS Olfen. Noch ausgetragen werden müssen neben der Partie der VfL gegen Riemke noch die Spiele HSG Hattingen-Sprockhövel gegen den HSC Welper (Mittwoch, 28. Februar) und HSG Rauxel-Schwerin gegen den HSC Haltern-Sythen (Sonntag, 3. März).

JSG Gladbeck: A-Jugend erkämpft sich ihr Spiel des Jahres

So trotzt der VfL Gladbeck im Topspiel Minden ein 27:27 ab

Alle Zu- und Abgänge: Winterwechsel im Gladbecker Fußball

BV Rentfort verpflichtet Spieler mit Landesliga-Erfahrung

„Westfälische“ So erfolgreich war der TV Gladbeck noch nie

Zeigler sucht Kacktor des Jahres: Schalke-Schiri darf hoffen

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck