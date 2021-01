VfL Gladbeck liegt in "ewiger" Oberliga-Tabelle weit oben

Gladbeck. Die Handballer des VfL Gladbeck belegen in der "ewigen" Tabelle der Oberliga den zweiten Platz. Rang eins ist für sie in Schlagweite.

Keiner weiß, wann in der Handball-Oberliga wieder um Punkte gespielt werden darf. Fakt ist: Dem VfL Gladbeck fehlen in der höchsten Spielklasse des westfälischen Verbandes nur noch zwei Siege, um in der "ewigen" Oberliga-Tabelle den Spitzenplatz zu übernehmen.

SG Menden hat vier Punkte mehr auf der Habenseite als der VfL Gladbeck

Hans-Jörg Conrad, Obmann der Rot-Weißen seit fast 30 Jahren, hat kürzlich entsprechendes Zahlenwerk im Netz gefunden. "So viel Langeweile, um eine derartige Tabelle selbst zu erstellen, habe ich nicht", sagte der VfLer lachend auf WAZ-Nachfrage.

Er sei, berichtet Conrad, vor einiger Zeit zufällig auf die Statistikseite http://www.bundesligainfo.de/ gestoßen.

Trainer Sven Deffte (r.) und Betreuer Hans-Jörg Conrad vom VfL Gladbeck. Foto: Oliver Mengedoht

Unter anderem findet sich dort eine "ewige" Tabelle der Oberliga Westfalen, genauer: die der Jahre 2001 bis 2020. Und in der nimmt der VfL Gladbeck mit 376:186 Punkten den zweiten Rang ein. An der Spitze thront die SG Menden, für die 380:256 Zähler zu Buche stehen.

VfL Gladbeck hat zwischen 2001 und 2020 elf Oberliga-Runden gespielt

"Menden", betont Conrad, "hat aber auch eine Oberligasaison mehr auf dem Buckel als wir." Stimmt: Die Sauerländer, die seit 2017 Drittligist sind, waren zwischen 2001 und 2020 zwölf Spielzeiten lang in der Oberliga Westfalen vertreten.

Der VfL Gladbeck dagegen kämpfte in dem Zeitraum "nur" elf Runden in der Oberliga - und außerdem in der Regionalliga West (2004 - 2009) und in der Dritten Liga West (2012 - 2015). Vor allem zwei VfLer haben in verschiedenen Funktionen all das miterlebt: Tim Deffte als Torwart und inzwischen als Leiter der Handballabteilung sowie Sven Deffte als Spieler und mittlerweile längst als Trainer.

Auf den Plätzen folgen Altenhagen-Heepen, LIT Handball und Jöllenbeck

Die Top 5 der ewigen Tabelle der Oberliga Westfalen im Überblick: 1. SG Menden 380:256 Punkte (12 Spielzeiten), 2. VfL Gladbeck 376:186 (11), 3. TSG Altenhagen-Heepen 359:149 (10), 4. LIT Handball 359:261 (12), 5. TuS 97 Jöllenbeck 357:317 (13).

