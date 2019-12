Gwangju/Berlin/Gladbeck. Jessica Steiger ist im Jahr 2019 von Erfolg zu Erfolg geeilt. Ob bei der WM oder bei „Deutschen“ in Berlin - die Gladbeckerin weist Topform nach.

VfL Gladbeck: Jessica Steiger eilt von Erfolg zu Erfolg

Jessica Steiger, Topschwimmerin des VfL Gladbeck, eilte im Jahr 2019 von Erfolg zu Erfolg. Zuletzt sicherte sie sich bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin drei Gold- und drei Bronzemedaillen. Damit avancierte Steiger zur erfolgreichsten Aktiven bei den Titelkämpfen. Damit aber nicht genug.

Auf der Langbahn gewann sie im August über 200 Meter Brust einmal mehr DM-Gold. Außerdem startete die VfLerin im nun zu Ende gehenden Jahr bei den Weltmeisterschaften im südkoreanischen Gwangju. Mit Klasseleistungen sorgte auch sie dafür, dass die weibliche 4x100 m Freistil- und Lagenstaffel sowie die 4x100 m Lagenmixed-Staffel bei Olympia starten dürfen. Nachfolgend unser Bericht über Steigers Erfolge bei der Kurzbahn-DM.

Jessica Steiger holt bei der Kurzbahn-DM drei Goldmedaillen

Dieses Bild sagt mehr als viele Worte: Gerade hat Jessica Steiger vom VfL Gladbeck bei der Langbahn-DM in Berlin ihren Titel über 200 Meter Brust verteidigt. Foto: Bernd Thissen / dpa

Mit dreimal Gold und dreimal Bronze trumpft die Gladbeckerin bei der Kurzbahn-DM auf. Auf die Europameisterschaft verzichtet die VfLerin. Was wünscht sich eine dreifache Deutsche Meisterin am meisten?

Jessica Steiger hatte eine einfache Antwort: „Ich darf heute Abend nach vier Wochen endlich wieder nach Hause und freu mich sehr auf mein eigenes Bett“, sagte die Schwimmerin des VfL Gladbeck am Sonntagabend in Berlin, kurz vor der Rückfahrt ins Ruhrgebiet. Mit im Gepäck: Drei goldene und drei Bronzene Medaillen von der Deutschen Kurzbahn-Meisterschaft. Die geben der 27-Jährigen neuen Schwung für die kommenden Wochen, die wieder hart werden: Ab sofort zählt nur noch die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio.

Steiger verzichtet auf Start bei der Kurzbahn-EM in Glasgow

Auch wenn Steiger in Berlin neben mehreren Medaillen und Bestzeiten auch einige Qualifikations-Normen für die Kurzbahn-Europameisterschaft in Glasgow schaffte, wird sie die EM auslassen und stattdessen in Amsterdam einen Wettkampf auf der 50-Meter-Bahn bestreiten.

„Das wird ein wichtiger Test vor dem Qualifikations-Zeitraum, um zu wissen, wo wir stehen“, erklärte Trainer Harry Schulz. „Wir haben in der Vorbereitung einige Dinge verändert und diese Standort-Bestimmung ist mir als Coach einfach wichtiger, um das richtig bewerten zu können.“

15 Starts am Wochenende - das Berlin-Wochenende ist für Steiger hart

„Ich schwimme die EM zwar nicht, aber es ist trotzdem schön zu wissen, dass ich mich qualifiziert hätte – und das im ungetaperten Zustand“, sagte Steiger. Ungetapert heißt, dass sie direkt aus dem harten Höhentrainingslager anreiste, ohne gezielte Wettkampfvorbereitung. Dementsprechend hart war auch das Wochenende mit insgesamt 15 Starts. Dass bereits die ersten drei Tage ihren Tribut zollten, merkte Steiger bereits Sonntag beim Aufstehen.

„Ich war echt in einem Loch“, so Steiger. „Man sagt, dass man drei Tage nach dem Höhentrainingslager in ein Loch fällt und das habe ich gemerkt. Und die beiden Starts hintereinander waren dann nochmal mega, mega hart und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich noch so aufraffen kann.“ Konnte sie, das wurde nochmal mit Edelmetall belohnt.

Über 100 Meter Lagen bleibt Steiger erstmals unter der Eine-Minuten-Marke

Am Samstag hatte Steiger schon über je 50 Meter Brust und Freistil zwei Bronzemedaillen erobert, Sonntag waren noch die 100 Meter Lagen und 200 Meter Brust dran – in beiden Rennen schlug Steiger als Erste an.

Über 100 Meter Lagen blieb sie in 59,67 sec. erstmals unter der Eine-Minuten-Marke. Zu allem Überfluss musste Steiger danach zur Dopingkontrolle, bevor mit den 200-Meter-Brust-Finale das letzte Rennen anstand.

Vor Olympia gibt es für Jessica Steiger keine Pause

„Auf den dritten 50 Metern habe ich gedacht: Reiß dich zusammen, du warst in der Höhe, da geht hinten raus noch was“, berichtet Steiger, wie sich selbst motivierte, um in 2:22,21 Minuten und zwei Zehntel vor Malin Grosse aus Hannover zum dritten Gold zu schwimmen.

„Die letzte Bahn hätte keinen Meter länger sein dürfen, die anderen haben mich ganz schön gehetzt“, so Steiger, die mit ihrer Ausbeute mehr als zufrieden war: „Ich bin wirklich total happy, so eine Ausbeute hatte ich glaube ich noch nie. Heute hatte ich mit einem Titel geliebäugelt, auch wenn ich nicht wusste, ob ich es schaffe, weil ich so kaputt war“, meinte Steiger glücklich.

Dann ging es zurück nach Gladbeck, wo das eigene Bett und endlich mal ein freier Montag warteten. Eine Pause gibt es aber nicht, neun Monate vor Olympia.