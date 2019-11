Vorverlegt worden ist das Zweitrundenspiel im Handball-Kreispokal zwischen dem VfL Gladbeck II und der PSV Recklinghausen. Es geht nun bereits am Samstag, 23. November, über die Bühne.

Das teilte der VfL auf seiner Facebookseite mit. Anwurf in der Riesener-Halle an der Schützenstraße ist um 18 Uhr. Ursprünglich hätte der Vergleich des Landes- mit dem Verbandsligisten erst am Freitag, 29. November, ausgetragen werden sollen.

VfL Gladbeck schickt seine Landesliga-Mannschaft auf die Platte

Im Januar 2018 bot der VfL im Kreispokalspiel gegen Schalke etliche Spieler aus der Oberliga-Mannschaft auf, obwohl offiziell die Zweitvertretung Gegner der Königsblauen war. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Anders als im Januar des vergangenen Jahres, als der VfL Gladbeck im Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 mit etlichen Akteuren aus seiner Oberliga-Mannschaft auflief, wird am Samstagabend in der Begegnung mit der PSV Recklinghausen das Landesliga-Team der Rot-Weißen ums Weiterkommen kämpfen.

Auf WAZ-Anfrage sagte dazu Tim Deffte, Leiter der Handballabteilung im VfL: „Zum einen haben wir inzwischen eine personell sehr gut aufgestellte zweite Mannschaft. Und zum anderen kommt den Jungs aus dem Oberligakader die kurze Pause ganz gelegen.“

PSV Recklinghausen hat zuletzt beim TuS Hattingen mit 24:34 verloren

Die Erste, so Tim Deffte weiter, habe zuletzt 9:1 Punkte geholt und am vergangenen Sonntag beim 26:25-Sieg in Mennighüffen eine beeindruckende Leistung geboten. „Die Spieler haben sich das freie Wochenende verdient.“

Der Gast aus Recklinghausen spielt in der Verbandsliga 2 um Punkte. 6:10 Zähler stehen aktuell für die PSV zu Buche, die damit den neunten Tabellenplatz einnimmt. Am vergangenen Samstag kassierte das Team beim TuS Hattingen eine deutliche 24:34-Niederlage.