Gladbeck. Für Trainer Christoph Günther ist Gegner Soester TV eine von vielen Unbekannten in der Liga – die Gladbecker Marschroute deshalb umso einfacher.

Nach dem ersten Sieg in der Landesliga folgt nun das erste Heimspiel für die Handballerinnen des VfL Gladbeck: Am Sonntag um 17 Uhr ist der Soester TV zu Gast in der Riesenerhalle, der sein Auftaktspiel verlor.

Was das bedeutet? Für Trainer Christoph Günther wenig bis gar nichts, denn für die Gladbecker Aufsteigerinnen ist es sehr schwer, die Gegner einzuschätzen.

VfL Gladbeck steht in der Liga vor vielen Fragezeichen als Gegner

Günther sagt: „Soest hat zwar verloren und stand vergangene Saison eher unten, aber dadurch, dass sich die Ligenkonstellation so geändert hat und man nie weiß, was sich personell getan hat, kann ich zum Gegner überhaupt nicht viel sagen.“

Die Marschroute ist trotzdem oder gerade deshalb einfach: „Unsere Heimspiele wollen wir unabhängig vom Gegner eigentlich immer unbedingt gewinnen.“

Ein Schlüssel dazu ist eine bessere Abwehrleistung als beim Pokalspiel am Montagabend. „Wir haben 30 Gegentore bekommen, daran haben wir im Training besonders gearbeitet“, so Günther. „Wir müssen besser verteidigen und wollen mit einer aggressiven Abwehr aufspielen.“

