VfL Gladbeck: Frauen leisten sich in Riemke einen Blackout

Klaus Förster schüttelte nach dem Spiel ungläubig seinen Kopf. „Es ist wie verhext“, kommentierte der Trainer und meinte die Niederlage der Handballfrauen des VfL Gladbeck in der Bezirksliga bei Teutonia Riemke. Sein Team hat im Saisonverlauf erst dreimal verloren - zweimal gegen die Bochumerinnen.

In der 20. Minute liegt der VfL Gladbeck noch mit 12:9 in Führung

Marlene Keyser erzielte 8/1 Treffer für den VfL Gladbeck in Riemke. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Mit 27:29 (15:16) musste sich der Tabellenführer aus Gladbeck geschlagen geben - in einem Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte. Klaus Förster sagte: „Wir dürfen jetzt den Kopf nicht hängen lassen und sollten aus der Niederlage die nötigen Schlüsse ziehen. Nach wie vor stehen wir sehr gut da und haben mit nun noch drei Punkten Vorsprung vor dem Tabellenzweiten nach wie vor alles in der eigenen Hand. Mund abwischen – weiter machen.“

Bis zur 20. Minute hatte es in der Bochumer Heinrich-Böll-Halle noch gut ausgesehen für den VfL. Der Spitzenreiter lag zu diesem Zeitpunkt mit 12:9 in Führung - und somit voll auf Kurs. Doch ein „unerklärlicher Blackout“ (O-Ton Förster) führte dazu, dass die Rot-Weißen innerhalb von sieben Minuten mit 12:16 in Rückstand gerieten. Aber es wurde wieder spannend.

Der letzte Angriff des VfL Gladbeck findet den Weg nicht ins Tor

Zu Beginn des zweiten Abschnitts gelang den Gladbeckerinnen der Ausgleich (16:16) und in der 37. Minute führten sie wieder mit 20:18. Die Teutonia aus Riemke konterte, das Spiel war völlig offen (27:27, 57. Spielminute). Beim Stand von 28:27 für den Gastgeber hatte der VfL in den letzten 30 Sekunden noch die Möglichkeit zum Ausgleich. Doch der Wurf verfehlte das Tor. Und den Gegenstoß nutzte Riemke zum 29:27.

Förster: „Irgendwie erreichte keine Spielerin ihre Normalform. Die Angriffe wurden großteils viel zu früh und ohne jegliche Vorbereitung abgeschlossen, so dass wir Riemke ein ums andere Mal zu einfachen Gegenstoßtoren einluden. Auch unser Tempospiel gelang nicht wie gewohnt, was aber zum Teil daran lag, dass wir aufgrund mangelhafter Absprachen in der Abwehr viel zu viele Gegentore kassierten.“ Außerdem habe seine Mannschaft ungewöhnlich oft die Haltbarkeit der gegnerischen Latte und der Torpfosten geprüft. „Es lief einfach nicht wie gewohnt“, so der VfL-Trainer abschließend.

VfL Gladbeck: Keyser (8/1), Appelt, Buddenborg, König (je 4/1), Dusza (3), Kirsten (2), Kuhlmann, Strotherm (je 1), Birmes, Kohlstadt, Franz und Langanke (Tor).