Düsseldorf/Gladbeck. Anne Berger ist offenbar für die DM in Leipzig gerüstet. Nun wusste die Stabhochspringerin des VfL Gladbeck nämlich in Düsseldorf zu überzeugen.

VfL Gladbeck: Berger ist offenbar für Hallen-DM gerüstet

Anne Berger nimmt in den nächsten Tagen gleich an zwei Deutschen Meisterschaften teil. Zunächst stellt sich die Stabhochspringerin des VfL Gladbeck in Frankfurt bei der Hochschul-DM (12. Februar) der Konkurrenz. Anschließend geht es nach Leipzig, wo der nationale Saisonhöhepunkt über die Bühne geht.

Gladbeckerin Anne Berger überspringt in Düsseldorf Höhe von 4,10 Meter

Erfolgreiches Duo: Trainer Christian Bludau und Stabhochspringerin Anne Berger vom VfL Gladbeck. Foto: Wolfgang Birkenstock

In der Quarterback Immobilien Arena stehen am 22./23. Februar die deutschen Hallentitelkämpfe auf dem Programm. Mit Anne Berger, für die eine übersprungene Höhe von 4,11 Meter zu Buche steht. Die VfLerinn belegt damit aktuell in der deutschen Jahresbestenliste den fünften Platz. „Anne“, sagt ihr Trainer Christian Bludau, „will sich möglichst teuer verkaufen, die 4,20 Meter immer noch fest im Blick.“

Um für die Hochschul-DM und die „Deutschen“ im Rhythmus zu bleiben, nahm Anne Berger am vergangenen Sonntag außerhalb der Wertung an den Regionsmeisterschaften des Leichtathletikverbandes Nordrhein teil. Dabei meisterte die Medizinstudentin aus Gladbeck in Düsseldorf zum Auftakt die 4,10 Meter souverän. Anschließend absolvierte sie drei durchaus vielversprechende, letztlich aber doch erfolglose Versuche über 4,20 Meter.

Christian Bludau vom VfL Gladbeck fährt als Favorit zur Senioren-DM

Christian Bludau kommentierte: „Leider fehlt noch der richtige Stab für die 4,20 Meter, aber der soll noch in zwei Wochen noch aufgetrieben werden.“

Bludau selbst griff in der aktuellen Saison erstmals zum Stab und übersprang die 4,10 Meter. Für ihn geht es in drei Wochen zu den Deutschen Meisterschaften der Senioren nach Erfurt, bei denen er mit dieser Leistung klarer Titelaspirant ist. Dass sich Bludau erstmals seiner Athletin - aufgrund der Fehlversuche - geschlagen geben musste, störte den Trainer des VfL Gladbeck übrigens überhaupt nicht. „Die 4,20 Meter von Anne wären mir noch lieber gewesen“, so Bludau.