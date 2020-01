VfL Gladbeck: Auf Blißenbach wartet ein besonderes Spiel

„Das ist eine gute Gelegenheit, um wieder in den Tritt zu kommen“, sagt Martin Blißenbach. Für den Trainer der Handballer des VfL Gladbeck II ist das Drittrundenspiel im Kreispokal beim TB Beckhausen zudem eine Reise in die eigene Vergangenheit.

Wenn die Landesligamannschaft der Rot-Weißen am Donnerstag, 9. Januar, um 19.30 Uhr in der Halle der Gesamtschule Berger Feld gegen den Gegner aus der 1. Kreisklasse antritt, werden bei Martin Blißenbach unweigerlich Erinnerungen wach. „Ich bin ja in Beckhausen groß geworden“, sagt der Trainer.

Martin Blißenbach ist mit Beckhausen in die Landesliga aufgestiegen

Philipp Korona hütet das Tor des VfL Gladbeck II. Sein Team stellt sich in der dritten Runde des Kreispokals beim TB Beckhausen vor. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Beim TB begann nämlich als Jugendlicher seine Karriere als Handballer. „Meine Eltern haben damals in Rosenhügel gewohnt, über einen Schulfreund bin ich nach Beckhausen gekommen.“ Blißenbach entpuppte sich als Torwarttalent, schaffte den Sprung in die Kreisauswahl und zum großen Tusem Essen, wo er für die Zweite spielte.

„Das war aber nicht meine Welt“, so der VfL-Trainer. Er kehrte nach einer Saison zum TB Beckhausen zurück. Und schulte um. Statt im Tor versuchte Blißenbach es fortan als Halblinker im Feld. Der TB stieg mit dem Gladbecker - Teamkameraden waren unter anderem die spätere VfL-Ikone Andre Bergermann und Kolja Nachtigal (heute Trainer des TV Gladbeck II) - in die Landesliga auf: „Ich habe mir dann eine Knieverletzung zugezogen und meine aktive Karriere beendet.“

Fokus des VfL Gladbeck II lag und liegt auf dem Punktspiel gegen Oderaden

Nun also kehrt Martin Blißenbach als Trainer des VfL Gladbeck II nach Beckhausen zurück. Mit dem Ziel, der Favoritenrolle gerecht zu werden und in die nächste Runde einzuziehen. Wobei: Den ganz großen Stellenwert genießt der Kreispokal für die Rot-Weißen nicht. „Wichtiger ist unser Meisterschafts-Heimspiel am Sonntag gegen die Zweite von Oberaden“, sagt Blißenbach.

Deshalb haben sich die Gladbecker auch nicht eigens auf die Begegnung mit Beckhausen vorbereitet. „Unser Fokus lag und liegt auf Oberaden“, betont der VfL-Trainer, der deshalb auch den einen oder anderen angeschlagenen Spieler wie beispielsweise den stark erkälteten Mittelmann Lars Sporkmann noch schonen wird. „Jungs aus der A-Jugend und der dritten Mannschaft kommen dazu“, sagt Blißenbach.

VfL Gladbeck II will im Pokalspiel in Beckhausen den Rhythmus finden

Der Trainer weiter: „Wir wollen in Beckhausen unseren Rhythmus finden.“ Und ein bisschen Handball-Romantik spielt dann zumindest beim Coach des VfL Gladbeck II auch noch mit.