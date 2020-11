Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat die Übersicht über die Bundeskader für die Saison 2021 veröffentlicht. Zwei Athletinnen des TV Gladbeck tauchen in der Liste auf.

Gladbeckerinnen Schlagenwerth und Tagbo sind berufen worden

Alyssa Tagbo (re.) zählt zu den besten Nachwuchsmehrkämpferinnen Deutschlands. Sie startet für den TV Gladbeck. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Zum einen wurde Anna Schlagenwerth in den Nachwuchskader 1 der Altersklasse U20 berufen und zum anderen Siebenkämpferin Alyssa Tagbo. Letztgenannte landete im vergangenen August bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Vaterstetten im Siebenkampf der U18 den fünften Platz. Das Talent hatte davor immer wieder mit Verletzungen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Anna Schlagenwerth sicherte sich bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Heilbronn in der U20 über 400 Meter Hürden gar den zweiten Platz. Dabei lieferte die Gladbeckerin ein überaus couragiertes Rennen und steigerte ihre Saisonbestleistung um 1,5 Sekunden.

491 Sportlerinnen und Sportler gehören den Bundeskadern an

Die Bundeskader für das Olympiajahr 2021 sind erstellt worden auf Grundlage eines Vorschlags der DLV-Trainerteams. Dieser wurde jetzt nach intensiver Prüfung durch den Bundesausschuss Leistungssport im DLV zunächst beschlossen und anschließend final mit dem Geschäftsbereich Leistungssport im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) abgestimmt.

Insgesamt 491 Athletinnen und Athleten wurden in die verschiedenen Bundeskader berufen, die sich auf nationaler Ebene in den Olympiakader (OK), den Perspektivkader (PK), den Ergänzungskader (EK) sowie den Nachwuchskader 1 (NK1) unterteilen. Darüber hinaus wurden 153 jüngere Talente zur Unterstützung ihrer sportlichen Entwicklung in Abstimmung mit den Landesverbänden in den Nachwuchskader 2 (NK2) berufen.

