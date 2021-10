Maren Mäß (5) vom TV Gladbeck. Frauen-Volleyball Spiel in der Regionalliga zwischen TV Gladbeck (blaues Trikot) und TV Hörde II (rotes Trikot) am Sonntag, den 24. Oktober 2021 in der Artur-Schirrmacher-Halle in Gladbeck Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services