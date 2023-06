Tusem-Trainer Hegemann: Dem VfL Gladbeck immer verbunden

Michael Hegemann kehrt als Trainer von Tusem Essen zurück in die Riesener-Halle. Der Handball-Zweitligist ist beim ELE-Fanfest Gegner des Oberligisten VfL Gladbeck.

Gladbeck. Als Trainer von Tusem Essen kehrt Michael Hegemann am 12. August zum VfL Gladbeck zurück. Seinen früheren Verein hat er nie vergessen.

Michael Hegemann hat beim VfL Gladbeck als Jugendlicher etwa unter der Regie von Trainer Klaus Förster das Handballspielen gelernt. Später war er für die von Siegbert Busch gecoachte erste Mannschaft der Rot-Weißen am Ball – und kehrt am 12. August als Trainer von Tusem Essen in die Riesener-Halle zurück.

Der Zweitligist ist Gegner des gastgebenden Oberligisten beim ELE-Fan-Fest. Es beginnt um 13.30 Uhr, der Vergleich zwischen dem VfL Gladbeck und dem dreimaligen Europapokalsieger aus Essen beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Michael Hegemann: Vom VfL Gladbeck bis in den WM-Kader 2007

Nach seinen Anfängen in Gladbeck wurde der Rückraumspieler schließlich Profi in der 2. und 1. Liga. Unter anderem war Michael Hegemann in der deutschen Eliteliga für den VfL Gummersbach, Bergischen HC, TBV Lemgo und den TSV Grün-Weiß Dankersen-Minden aktiv.

57-mal kam Michael Hegemann in der Nationalmannschaft zum Einsatz. Dabei gelangen ihm 70 Tore. Höhepunkt seiner langen und erfolgreichen Karriere: Er gehörte zum Aufgebot des Teams, das unter der Regie von Bundestrainer Heiner Brand anno 2007 Weltmeister im eigenen Land wurde.

Seit 2014 ist Hegemann inzwischen beim Tusem, von 2017 bis 2022 war er (spielender) Co-Trainer. Im vergangenen Jahr übernahm er schließlich die Position des Trainers. Die abgelaufene Saison war für den Erstliga-Absteiger keine leichte, weil etliche Topspieler den Klub verlassen hatten und dieser vor allem auf Talente gesetzt hat. Immerhin: Die Essener erreichten schnell ruhiges Fahrwasser.

Seinen VfL hat Michael Hegemann in all den Jahren nie vergessen. Regelmäßig ist er bei Heimspielen in der Riesener-Halle zu Besuch, er drückt den Rot-Weißen die Daumen und plaudert gerne mit den Fans und Verantwortlichen.

