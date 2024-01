Spitzenspiel in Minden: VfL Gladbeck setzt einen Fanbus ein

Der VfL Gladbeck baut im Topspiel der Handball-Oberliga in Minden auch auf seine Anhängerinnen und Anhänger. Deshalb setzt Rot-Weiß am Samstag, 3. Februar, einen Fanbus ein.

Gladbeck Zum Spitzenspiel in der Handball-Oberliga in Minden setzt der VfL Gladbeck einen Fanbus ein. Wo es die Tickets gibt und was sie kosten.

Das nächste Spiel für den VfL Gladbeck in der Handball-Oberliga ist ein besonderes. Das zeigt bereits ein flüchtiger Blick auf die Tabelle. Dass der Vergleich bei der Zweitvertretung des TSV GWD Minden kein alltäglicher ist, zeigt sich auch daran, dass die Rot-Weißen am Samstag, 3. Februar, einen Fanbus einsetzen.

Die Gastgeber sind mit 24:4 Punkten Spitzenreiter, der VfL Gladbeck belegt nach dem enttäuschenden 22:22 gegen die TSG Harsewinkel den vierten Platz. Allerdings befindet sich die Mannschaft von Trainer Thorben Mollenhauer in Schlagweite, sie hat nämlich 22:6 Zähler auf dem Konto und könnte somit, einen Erfolg in der Halle der Hauptschule Dankersen vorausgesetzt, die zweite Mannschaft des Zweitligisten überflügeln.

Und da kommen die Fans des VfL Gladbeck ins Spiel. Denn das Team wird auch in Minden nicht in Bestbesetzung antreten können. Zur Erinnerung: In der Begegnung mit Harsewinkel mussten abermals Max Krönung, Jan Schmiemann und Valentin Beckmann passen. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Christopher Winkelmann in dieser Partie schwer. Lautstarke Rückendeckung durch den eigenen Anhang dürfte, gerade in dem anstehenden Topspiel, der Mannschaft guttun.

Der VfL Gladbeck, das Bild zeigt den Rückraumrechten Björn Sankalla, stellt sich am Samstag, 3. Februar, bei Oberliga-Tabellenführer TSV GWD Minden II vor. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Die letzten drei Vergleiche mit Minden hat der VfL Gladbeck gewonnen

Zur Erinnerung: Die letzten drei Spiele gegen Mindens Zweite konnte der VfL jeweils zu seinen Gunsten entscheiden. In der Drittliga-Saison 2022/2023 gab es in Dankersen einen 26:21- und in der Riesener-Halle einen 31:30-Erfolg. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Runde ging mit 27:21 an die Rot-Weißen.

Dank Sponsor Sparkasse Gladbeck kann der VfL die Minden-Tickets für zehn Euro pro Person anbieten. Los geht‘s am Spieltag um 16.30 Uhr an der Riesener-Halle, Schützenstraße 23. Die Rot-Weißen weisen darauf hin, dass der Eintritt zur Partie in Dankersen nicht im Preis inbegriffen ist. Bestellen können Anhängerinnen und Anhänger die Bustickets unter https://handball.vflgladbeck.de/tickets

