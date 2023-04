JSG Gladbeck: Alle Teams haben Chancen auf die Oberliga

Gladbeck. Die A- und B-Junioren der JSG ELE Gladbeck haben die nächste Qualifikationsrunde zur Oberliga erreicht. Die C-Junioren sind auf einem guten Weg.

Erfolgreich sind die drei ältesten Mannschaften der Jugendspielgemeinschaft ELE Gladbeck in ihre Qualifikationsrunden gestartet. A-, B- und C-Junioren haben alle noch die Chance auf die Oberliga.

Allen voran die A-Jugend: die Mannschaft von Trainer Tobias Thiel. „Jeder kann jeden schlagen, und so war es auch fast“, sagt Thiel. Aber auch nur fast, denn Thiels Mannschaft selbst schlug mit einer ganz starken Abwehrleistung, die in drei Partien über zweimal 20 Minuten lediglich 48 Gegentreffer zuließ, in der Riesener-Halle jeden. Zum Auftakt bezwang die JSG den HSC Haltern-Sythen mit 17:13, die DJK Westfalia Welper wurde mit 19:16 besiegt, und Teutonia Riemke besiegten die Gladbecker mit 21:19.

Überraschend war für Thiel, dass sein Top-Favorit dieser Runde Haltern alle drei Spiele verlor und als Letzter abschloss. „Haltern hat seine Spiele teils dominiert, konnte aber das Tempo nicht halten“, sagt er. Der JSG kann’s egal sein, sie zieht als Gruppensieger zusammen mit den zweitplatzierten Welperanern in die nächste Runde zur Oberliga ein, die Mitte Mai stattfindet. Thiel erhofft sich dann wieder hohes Tempo und eine etwas verbesserte Angriffsleistung.

Auch die B-Junioren der JSG haben ihre erste Qualifikationsrunde auf Tabellenplatz eins abgeschlossen. Die Spieler von Trainer Kai Brockmann hatte allerdings ein bisschen Probleme damit, dass sie sich zunächst das Spiel zwischen dem HSC Haltern-Sythen und dem VfL Bochum (23:26) ansehen mussten. „Da muss man Geduld haben, und so einen Druck wie in einer Qualifikation hat man in der Meisterschaft nicht so häufig.“

Die Gladbecker wollten es im ersten Spiel gegen Haltern erzwingen und taten sich daher schwer. Trotzdem hatten sie beim 21:19 das bessere Ende für sich. Das zweite Spiel musste die Entscheidung bringen, welches der Teams der Dreiergruppe weiter um den Oberliga-Einzug spielen darf. „Und die Jungs wollten zeigen, dass sie es besser können“, sagt Brockmann. Und das taten sie, schlugen Bochum deutlich mit 30:10 und sicherten sich die Teilnahme an der nächsten Runde zur Oberliga.

Dieses Ticket kann auch die C-Jugend der Jugendspielgemeinschaft noch lösen. Den ersten Spieltag der Sechsergruppe beendete das Team von Trainer Matthias Henkel mit zwei Siegen und einer Niederlage auf Rang zwei. Die JSG unterlag Haltern (15:22), aber bezwang den TuS Bommern (26:8) und die HSG Rauxel-Schwerin (22:13). Weiter geht es am Sonntag in Witten.

