JSG Gladbeck: A-Jugend kassiert heftige Testspielniederlage

Die A-Jugend der JSG ELE Junior Team Gladbeck hat in einem Testspiel bei der JSG Bonn eine deutliche Niederlage kassiert.

Bonn. Die A-Jugend der JSG Gladbeck hat ein Testspiel in Bonn mit 20:38 verloren. Was bei den Gladbecker funktioniert hat und was besser werden muss.

Eine Woche vor der Qualifikationsrunde auf Kreisebene kassierte die Handball-A-Jugend der JSG ELE Junior Team Gladbeck in einem Testspiel bei der JSG Bonn eine sehr deutliche Niederlage. 20:38 hieß es zum Schluss aus Sicht des ältesten Nachwuchses des VfL und Turnverein.. „Ich hätte mir schon ein besseres Ergebnis gewünscht“, gab JSG-Trainer Tobias Thiel zu.

Gleichwohl war aus seiner Sicht nicht alles schlecht, außerdem sei der Gegner ein richtig starker gewesen. „Die Bonner“, so Tobias Thiel, „wollen die Bundesliga erreichen. Sie waren uns körperlich und athletisch überlegen, auf Dauer konnten wir ihr Tempo nicht mitgehen.“

Wie schon beim ELE-Junior-Cup in der Vorwoche war Tobias Thiel mit der Abwehrleistung seiner Mannschaft durchaus zufrieden. „Das war recht ordentlich“, so der Coach. Und auch im Angriff habe sich das Team besser präsentiert als zuvor. Kurzum, die Seinen seien auf dem richtigen Weg. Thiel: „In der Quali bekommen wir es ja nicht mit Gegnern wie Hamm oder Bonn zu tun.“

Tobias Thiel, der Trainer der A-Jugend der JSG ELE Junior Team Gladbeck, fand ungeachtet der deutlichen Niederlage nicht alles schlecht, was seine Mannschaft im Testspiel bei der JSG Bonn gezeigt hat. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

A-Jugend der JSG Gladbeck genießt in der Kreisquali Heimrecht

Geärgert hat sich der Trainer der Gladbecker A-Jugend in der ehemaligen Bundeshauptstadt aber auch. Nämlich über das Überzahlspiel seiner Mannschaft. Das habe sie vor der Partie noch trainiert - es funktionierte jedoch gar nicht.

Thiel: „Das hat mich enttäuscht, wie verlieren eine einfache Überzahl mit 0:3 und eine andere mit 0:4 und auch eine doppelte mit 0:1.“ Seinem Team habe die Übersicht, die Ruhe und auch die Disziplin gefehlt.

Was muss noch besser werden bis zur Kreisquali, die ja am Sonntag, 23. April, ab 11 Uhr in der heimischen Riesener-Halle über die Bühne geht? Vor allem das Umschaltspiel. Thiel: „Das gilt sowohl für das Umschalten von Abwehr auf Angriff als auch von Angriff auf Abwehr.“

Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck finden Sie hier