Gladbeck. Der VfL Gladbeck II marschierte von Minute eins an und belohnte sich für ein ganz starkes Spiel. Dabei gab es vor der Partie ein Hiobsbotschaft.

Wenn es so weitergeht, hat Martin Blißenbach, Trainer des VfL Gladbeck II in der Landesliga in diesem Jahr viel zum Jubeln. In der Auftaktpartie gegen den Vorjahresvierten TV Brechten wurde mit 31:20 (14:10 zur Pause) ein Kantersieg gefeiert.

„Das hatte ich so auch nicht erwartet. Da muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Die Spieler haben die Aufgaben, die ich ihnen mitgegeben habe, 60 Minuten lang umgesetzt. Dann kommt auch so ein Ergebnis zustande“, so Blißenbach.

VfL Gladbeck II musste auf Younes El Aidi verzichten

Dennis Moellensiep und seine Mitspieler vom VfL Gladbeck II ließen dem TV Brechten in der Landesliga keine Chance. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Von Anfang an übernahm seine Mannschaft das Kommando und lag bereits in der 8. Minute mit vier Treffern vorne. Gefährlich wurde es zu keinem Zeitpunkt der Partie, und das, obwohl der VfL vor der Partie noch eine Hiobsbotschaft erhielt. „Unser zweiter Mittelmann Younes El Aidi hat sich einen Zeh gebrochen und fällt erst einmal aus. Aber Lars Sporkmann hat das Kommando übernommen und ist vorne weg gegangen“, so Blißenbach.

Der Trainer freute sich besonders darüber, dass seine Mannschaft gegen die Dortmunder durchweg als Team agiert hat: „Ich bin rundum zufrieden. Jeder Feldspieler hat ein Tor gemacht. Wenn wir da anknüpfen, können wir unser Ziel - ein Platz unter den ersten fünf - auch erreichen. Wir müssen so weiter spielen und wollen das auch schaffen. Wir haben aber auch junge Spieler, die noch Schwankungen in den Leistungen haben. Heute hat es super funktioniert. Sei es in der Abwehr oder im Angriff.“

