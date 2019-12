Gladbeckerin Gabriel: Wenn sportliche Träume wahr werden

In fast jeder Sportart gibt es den Traum, den jeder träumt, den Ritterschlag, der schon das bloße Dabeisein adelt: einmal als Fußballer im Wembley-Stadion aufzulaufen, einmal auf dem heiligen Rasen in Wimbledon einmal das Racket zu schwingen oder, knapp 12000 km von London entfernt, beim Ironman auf Hawaii an den Start zu gehen. Bernadette Gabriel hat sich den Traum vom Start auf Hawaii erfüllt, und das gleich zweimal.

Anno 2009, also vor genau zehn Jahren, war die Gladbeckerin letztmals dabei. Ein unvergessliches Erlebnis. Die nötige Fitness holte sich die Schultendorferin seinerzeit mit einem ehrgeizigen Trainingspensum: „Pro Woche habe ich etwa 25 Stunden trainiert. Drei Einheiten im Wasser mit jeweils drei bis vier Kilometern, drei Mal mit dem Rad unterwegs, knapp 300 Kilometer und, zeitlich gestaffelt, 30 bis 50 km Lauftraining.“

Bernadette Gabriel hat ihr Trainingspensum zurückgeschraubt

Traum erfüllt: Bernadette Gabriel aus Gladbeck erreicht anno 2007 beim Ironman auf Hawaii das Ziel. Foto: K. A.

Dieses Pensum kann und will sich die stolze Großmutter zweier Enkelkinder (drei Jahre/drei Monate jung) seit geraumer Zeit aber nicht mehr zumuten. „Ich mache jetzt nur noch etwas für meine Gesundheit. Mit Pilates, Laufen, Schwimmen und Radfahren komme ich nur noch auf etwa sieben bis acht Stunden in der Woche“, übt sich Bernadette Gabriel in Bescheidenheit.

Auf die Frage nach ihrem Alter kommt die unprätentiöse Antwort 61 und nicht, wie man gemeinhin Triathleten nachsagt „W 60“. „Vor 19 Jahren habe ich meinen ersten Marathon gelaufen, am Baldeneysee kam ich nach 4,08 Stunden ins Ziel“, erinnert sich die dreifache Mutter, die zusammen mit ihrem Ehemann Malte als Ärztin eine allgemeinmedizinische Praxis betreibt, an ihren Auftakt als Ausdauer-Sportlerin. Vier Jahre später benötigte sie für die klassische Distanz von 42,195 Kilometern nur noch 3,29 Stunden.

Bernadette Gabriel ist seit ihrem zwölften Lebensjahr Mitglied im SV Gladbeck 13

„Danach habe ich mir immer größere Herausforderungen gestellt. Im Triathlon waren zunächst nur die Kurz- und Mitteldistanzen angesagt, ab 2004 habe ich mir die Langdistanz zugetraut und vorgenommen“, erinnert sich Gabriel. „Nur Laufen wurde langweilig, geschwommen habe ich immer schon gern“, so Gabriel, die sich schon als Zwölfjährige dem SV Gladbeck 13 anschloss. Langdistanz heißt im Klartext: 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen.

Im britischen Sherborne schaffte Gabriel 2007 mit der Gesamtzeit von 12:29 Stunden die „Quali“ für Hawaii, im gleichen Jahr kam sie auf der Insel im Zentralpazifik in 12:12 Stunden ins Ziel. Zwei Jahre später löste sie auf Lanzarote das Ticket für den zweiten Ironman, hier gelang ihr eine Verbesserung auf 12:02 Stunden.

Bernadette Gabriel hat ihre Hawaii-Starts noch in bester Erinnerung

„Ein solches Erlebnis ist kaum zu toppen“, lässt die drahtige Sportlerin ihren Blick zurückschweifen. „Wir waren knapp zwei Wochen vor Ort. Vier Uhr morgens sind wir aufgestanden, um zu essen, um 7 Uhr sind die Profis ins Wasser gegangen. Das Kribbeln im Bauch ist unbeschreiblich. Vor dem Radfahren wird man von Helfern noch einmal ordentlich eingecremt.“ Kein Wunder, schließlich sitzt man nach dem Schwimmen sechs Stunden lang auf dem Sattel, bei etwa 50 Grad Hitze.

Kommt einem da nicht zwischendurch der Gedanke ans Aufgeben? „Keinen Moment,“ so die prompte Erwiderung. Bernadette Gabriel erinnert sich noch bestens: „Ich war vor dem Start so euphorisiert, dass ich Hawaii erleben darf. Und auf dem Fahrrad und beim Lauf wurden so viele Endorphine freigesetzt - aufgeben nie und nimmer. Und die viele Zuschauer am Rand, deren Zurufe zusätzlich anspornten.“