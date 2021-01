Gladbecker Handballerin schnuppert erstmals Bundesliga-Luft

Gladbeck. Aurora Kryeziu, Handballtalent aus Gladbeck, schnupperte jetzt erstmals Bundesliga-Luft. Sie durfte für Blomberg einmal ganz kurz ran.

Erstmals Bundesliga-Luft schnupperte jetzt die aus Gladbeck stammende Handballerin Aurora Kryeziu. Die 16-jährige Torfrau, die in der vergangenen Saison noch für die B-Jugend des VfL Gladbeck zwischen den Pfosten stand, kam am Samstag (2. Januar) im Erstliga-Topspiel zwischen der HSG Blomberg-Lippe gegen den TuS Metzingen (27:35) einmal ganz kurz zum Zuge.

Aurora Kryeziu darf bei einem Siebenmeter für Blomberg ran

"Das", sagte Aurora Kryeziu am Tag danach der WAZ, "war eine richtig krasse Erfahrung." Es sei "sehr cool" gewesen, zum Aufgebot der Blomberger Bundesligamannschaft zu gehören und auf die Platte zu dürfen. Bei einem Siebenmeter ganz zum Schluss war die junge Gladbeckerin gefordert - Katarina Pandza ließ ihr jedoch keine Abwehrchance und verwandelte zum Endstand.

Die Freude über das Bundesliga-Debüt mit 16 Jahren wurde natürlich getrübt durch die deutliche Niederlage der HSG. "Aber Metzingen", gab Kryeziu zu bedenken, "ist auch ein super Gegner." Ungeachtet dessen sei mehr drin gewesen.

Gladbeckerin ersetzt die erkrankte Torfrau Marie Andresen

Bereits Ende des vergangenen Jahres zählte Kryeziu, die seit dem vergangenen Sommer in Blomberg das Handball-Internat besucht und normalerweise in der Drittliga- und A-Jugend-Bundesligamannschaft ihre Frau steht, erstmals zum Aufgebot des HSG-Bundesligateams für die Partie beim SV Union Halle-Neustadt (23:23). Der Grund: HSG-Keeperin Marie Andresen musste infolge einer Mandelentzündung passen. Auch zur Begegnung mit Metzingen hatte sich Andresen noch nicht gesund zurückgemeldet.

Abenteuer Bundesliga beginnt für Gladbeckerin Kryeziu jetzt

VfL Gladbeck: Handball-Talent wechselt zu einem Erstligisten

VfL Gladbeck: Aurora Kryeziu hütet Tor der Westfalenauswahl

Blombergs Trainer Steffen Birkner hatte auf den Ausfall Andresens sofort reagiert und Aurora Kryeziu in das Aufgebot berufen. "Das kam unerwartet", so die Gladbeckerin. Die durfte seit Montag, 28. Dezember, "oben" trainieren, nach Halle mitfahren und schließlich auch in der Lemgoer Phoenix Contact Arena beim Spitzenspiel gegen den TuS Metzingen dabei sein.

Aurora Kryeziu hat zehn Jahre lang für den VfL Gladbeck gespielt

In Lisa Rajes stand und steht eine weitere Stammkraft der HSG Blomberg-Lippe nicht zur Verfügung. Dazu Birkner: „Das sind Ausfälle, die uns weh tun." Und weiter: "Ich habe trotzdem größtes Vertrauen in meinen Kader. Wir werden die zusätzliche Last bei den kommenden Spielen auf viele Schultern verteilen und ich bin überzeugt, dass mein Team alles geben wird, um die Ausfälle mit Kampf und Leidenschaft zu kompensieren.“

Aurora Kryeziu stammt aus der Jugendabteilung des VfL Gladbeck. Insgesamt zehn Jahre lang war sie für die Rot-Weißen aktiv. Ihr Talent blieb nicht unentdeckt, die u. a. von VfL-Torwarttrainer Paul Sontowski geförderte Keeperin schaffte den Sprung in die Westfalenauswahl und wurde schließlich sogar zu einem Lehrgang der Jugendnationalmannschaft eingeladen.

Auch Borussia Dortmund hat bei Aurora Kryeziu angeklopft

Topvereine wie Borussia Dortmund und eben auch die HSG Blomberg-Lippe klopften an. Entschieden hat sich die Schülerin, die in ihrer Heimatstadt das Riesener-Gymnasium besucht hat, letztlich für die HSG Blomberg-Lippe. Aurora Kryezius Begründung: „In Dortmund waren auch alle sehr nett. Aber in Blomberg ist es familiärer. Außerdem spielt dort auch meine beste Freundin.“

Drei Aufstiege in Folge! Das Erfolgsrezept des VfL Gladbeck

VfL Gladbeck: Handball-Talent darf zur Nationalmannschaft

VfL Gladbeck: Handballerinnen steigen auf, der Trainer geht

Der VfL Gladbeck ließ die Torhüterin gerne ziehen. „Ich freue mich für Aurora“, so Christian Günther, der in der vergangenen Saison als Torwart- und Co-Trainer der weiblichen B-Jugend fungierte und der das Talent längere Zeit begleitet hat. „Es wurde Zeit, dass sie wechselt“, so Günther seinerzeit in einem Gespräch mit der WAZ.

In Blomberg ist Aurora Kryeziu schon sehr gut angekommen

Mitte des vergangenen Jahres hat sich Aurora Kryeziu aus Gladbeck mit diesen Worten Richtung Ostwestfalen-Lippe verabschiedet: Ich freue mich super auf Blomberg, aber ich werde alle in Gladbeck vermissen.“ Und sie versprach, immer mal wieder vorbeizuschauen in der Riesener-Halle: „Ich bin ja nicht aus der Welt.“

Fakt ist: In Blomberg ist Aurora Kryeziu sehr gut angekommen. "Es läuft", so die Torhüterin, "sogar besser als ich gedacht habe. Ich verstehe mich hier mit allen super, es ist ziemlich perfekt." Sportlich passt es auch, die Gladbeckerin kommt regelmäßig in der Drittliga- und A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft der HSG Blomberg-Lippe zum Einsatz.



Weitere Sportnachrichten aus Gladbeck lesen Sie hier