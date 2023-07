Fun Runner VfL Gladbeck: Termin für Spendenlauf steht fest

Gladbeck. Auch in 2023 steigt wieder der Spendenlauf der Fun Runner des VfL Gladbeck. Nicht nur Sportlerinnen und Sportler sind aufgerufen, mitzumachen.

Der Termin für den traditionellen Spendenlauf der Fun Runner steht nun fest: Am Donnerstag, 24. August, will der Lauftreff des VfL Gladbeck um seine Vorsitzende Anja Rückmann einmal mehr Geld für die Beleuchtung der Marathonbahn sammeln.

Der Lauf startet wie im vergangenen Jahr auf dem Fußballplatz von Adler Ellinghorst an der Ellinghorster Straße. Das erleichtert die Getränkeversorgung und vieles mehr. Los geht es wie immer um 18 Uhr.

Jeder läuft oder walkt auf der Marathonbahn so viele Kilometer, wie er mag, eine Zeitmessung gibt es nicht. Es geht bei jeder Runde über den Platz von Adler Ellinghorst, dort können Trinkpausen eingelegt werden.

Am 27. August findet der Sparkassenlauf des VfL Gladbeck statt

Der Benefizlauf stellt zudem eine gute Möglichkeit dar, sich in Gesellschaft für den Sparkassenlauf des VfL Gladbeck vorzubereiten. Dieser geht nämlich nur drei Tage später, also am 27. August, über die Bühne.

Beim Spendenlauf der Fun Runner werden keine Zeiten gestoppt. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Nicht nur Sportler sind angesprochen, betonen die Fun Runner. Aufgerufen, beim Spendenlauf mitzumachen, sind vielmehr alle Nutzer der Marathonbahn, die sich über die Beleuchtung freuen.

Spendenlauf ist zu einem Treffpunkt der Marathonbahn-Nutzer geworden

Auf der Facebookseite der Läuferinnen und Läufer heißt es: „Macht einen Spaziergang zum Adler Platz, genießt ein kühles Getränk und eine frisch gegrillte Bratwurst, wir freuen uns! In den letzten Jahren konnten wir immer genug Geld sammeln, um die Beleuchtung für mindestens ein Jahr zu finanzieren.“

Der Spendenlauf habe sich zu einem schönen, vereins- und disziplinübergreifenden Treffpunkt aller Sportler, die sich auf der Marathonbahn tummeln, entwickelt. Im vergangenen Jahr kamen bei der Aktion übrigens erneut mehr als 1000 Euro zusammen.

